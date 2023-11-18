США объявили войну всему пророссийскому в бывшей Югославии

Алексей Топоров.  
18.11.2023 09:40
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Политика, Политические репрессии, Республика Сербская, Россия, Сербия, США


Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США добавило в санкционный список восемь физических и шесть юридических лиц стран бывшей Югославии.

Санкции введены за «коррупцию и злонамеренную деятельность в пользу России».

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США добавило в санкционный список восемь...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», под очередные санкции попали граждане и компании из Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины и Северной Македонии.

«Россия продолжает использовать свое влияние на Западных Балканах, чтобы препятствовать интеграции региона в международные институты и организации, а также использует ключевые юрисдикции для облегчения своей агрессивной дестабилизирующей деятельности.

Нынешние действия подтверждают более широкие усилия правительства США по содействию миру, стабильности и функциональному демократическому управлению в регионе Западных Балкан», – прокомментировал действия Вашингтона заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями Брайан Э. Нельсон.

Слова Нельсона процитировало на своих страницах в соцсетях посольство США в Черногории. Со схожими заявлениями выступили и американские посольства в балканских государствах.

Так, посольство США в Сербии заявило, что правительство США принимает меры по «предотвращению пагубного влияния России на Западных Балканах, одновременно призывая к ответу коррумпированных субъектов, которые подрывают государственные институты во всем регионе».

А американское посольство в БиГ сообщило, что все, «кто способствуют влиянию России в Боснии и Герцеговине посредством незаконной деятельности и торговли влиянием, кто занимается коррупционной деятельностью или подрывает Дейтонское мирное соглашение, будут продолжать нести ответственность за свои действия».

Также американские посольства в Сербии и БиГ в своих социальных сетях процитировали заявление пресс-секретаря американского Министерства финансов  Мэтью Миллера.

«Мы принимаем меры по пресечению вредоносной деятельности России на Западных Балканах, одновременно привлекая коррумпированных субъектов к ответственности за попытки подорвать государственные институты по всему региону», – написал американский чиновник на своей странице в одной из запрещенных в России социальных сетей.

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