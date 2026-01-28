США обязаны отменить все свои антироссийские санкции после фокусов с Канадой и Гренландией – Сосновский

Вадим Москаленко.  
28.01.2026 20:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 195
 
Гренландия, Дзен, Канада, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, США, Украина


Ближайшее окружение Трампа позволяет себе то, за что они незаконно вводили санкции против России в 2014.

Об этом в своём видеоблоге заявил живущий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ближайшее окружение Трампа позволяет себе то, за что они незаконно вводили санкции против России...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Недавно вышло интервью Скотта Бессента, это человек из ближайшего окружения Трампа, он сказал об одном из округов Канады, что вот если жители там захотят и проголосуют за вступление в США – ну и пожалуйста, есть же право народов на самоопределение.

Но есть же прецедентное право. Мы должны с вами указать американцам, что они должны немедленно отменить все санкции, которые были введены в 2014 году после присоединения Крыма», – сказал Сосновский.

«Поскольку основное Европейское и американское требование к России было построено на том, что мы не признаем голосование в парламенте Крыма, поскольку мы считаем, что это недостаточно для того, чтобы признать эту часть территории российской.

То есть если канадцы проголосуют, то этого достаточно, а если крымчане проголосовали, то этого недостаточно. Тогда одно из двух: либо у вас демократия в Канаде классово отличается от демократии, которую вы хотели бы насадить в Крыму, то есть там люди первого класса, а здесь какие-то фусфольк. Либо просто господин Бессент забыл, как выступало его государство, оглашая санкции против России», – возмущался он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить