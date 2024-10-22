США обязаны позвать нас в НАТО, чтобы не проиграть третью войну подряд – экс-посол Украины в ЕС

Анатолий Лапин.  
22.10.2024 12:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 91
 
Война, Дзен, Политика, США, Украина


США должны согласиться на предоставление Украине статуса кандидата или даже члена НАТО, потому что без этого она не выиграет, что будет означать и поражение Штатов в третьей войне подряд.

Об этом в эфире РБК-Украина заявил бывший посол Украины в ЕС Андрей Веселовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны согласиться на предоставление Украине статуса кандидата или даже члена НАТО, потому что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Настроения в пользу того, что Украине нужно давать приглашение и давать таким образом сигнал, во-первых, Кремлю, а во-вторых – собственному политикуму, что ситуация более серьезная, чем им кажется, и что проиграть третью войну подряд Соединенные Штаты не могут.

Они проиграли Вьетнамскую войну, проиграли Афганскую войну. Ну, Иракскую мы засчитываем за половину войны, потому что это было вместе, а третья война – это украинская война. Что же тогда остается от авторитета и могущества Соединенных Штатов?», – заявил Веселеовский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть