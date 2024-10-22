США обязаны позвать нас в НАТО, чтобы не проиграть третью войну подряд – экс-посол Украины в ЕС
США должны согласиться на предоставление Украине статуса кандидата или даже члена НАТО, потому что без этого она не выиграет, что будет означать и поражение Штатов в третьей войне подряд.
Об этом в эфире РБК-Украина заявил бывший посол Украины в ЕС Андрей Веселовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Настроения в пользу того, что Украине нужно давать приглашение и давать таким образом сигнал, во-первых, Кремлю, а во-вторых – собственному политикуму, что ситуация более серьезная, чем им кажется, и что проиграть третью войну подряд Соединенные Штаты не могут.
Они проиграли Вьетнамскую войну, проиграли Афганскую войну. Ну, Иракскую мы засчитываем за половину войны, потому что это было вместе, а третья война – это украинская война. Что же тогда остается от авторитета и могущества Соединенных Штатов?», – заявил Веселеовский.
Спасибо!
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