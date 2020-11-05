«США очутились в состоянии России августа 1991 года» – американский профессор

05.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на то, кто одержит победу в предвыборной гонке, «США уже проиграли эти выборы», поскольку в американскую политическую систему намертво въелся феномен «трампизма».

Об этом в ходе дискуссии клуба «Валдай» заявил заслуженный профессор кафедры политологии Колумбийского университета и директор Евроатлантической инициативы в области безопасности Роберт Легвольд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не знаем, кто выиграет выборы, но мы знаем, кто их проиграл. США проиграли выборы, потому что в техническом смысле у нас может быть победитель, но сама страна не смогла сделать то, что было необходимо, проголосовать в нравственном смысле, чтобы вернуть США к своим корням, чтобы была уверенность, чувство ответственности. И такого нравственного голосования не произошло.

Фактически, у нас будет соотношение 50 на 49 и так далее. Для нашей страны самое важное, с точки зрения эволюции, это хорошо закончить администрацию Трампа, но этот феномен трампизма, во что превратилась Республиканская партия, всё равно вряд ли будет меняться, потому что разрыв не такой большой. Они будут чувствовать себя более или менее уверено и останутся партией Трампа, трампизма.

Здесь три момента. Это как Россия августа 1991 года: политическая система в стазисе (застой – ред.), и выборы такие, что никакие основные вопросы не решены, и характер политической системы никак не меняется в лучшую сторону», – заявил Легвальд.