США одарят Украину статусом особого вассала перед отправкой на погибель – беглый либерал

23.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

США могут подарить Украине к 30-летию «незалежности» статус «Основного союзника вне НАТО», однако, кроме продолжения и без того поступающей американской финансовой помощи для ВСУ, ничего это Киеву не даст.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил бывший член Координационного совета внепарламентской российской оппозиции Андрей Пионтковский, бежавший в США после публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я рискну раскрыть небольшой секрет, которым заинтриговал Кулеба, он обещал, что к 30-летию украинской независимости он привезет некий подарок из США. Шутники на российских телеканалах уже сказали, что это, наверное, те холодильники для вакцины «Pfizer».

Холодильники тоже важная вещь, но, я полагаю, что Кулеба имел в виду завершение переговоров, которые ведутся несколько лет о получении Украиной, так называемого статуса Major Non-NATO Ally – «главный союзник США не член НАТО». Таким статусом обладают такие ближайшие союзники США, как Израиль, Япония, Южная Корея, Австралия», – поделился радостной вестью российский оппозиционер.

Но, в тоже время, он предупредил, что особо обольщаться на этот счёт Украине не стоит.

«Статус «главного военно-политического союзника США не члена НАТО» не означает, что американские солдаты придут и будут воевать с агрессором. Но всё остальное, кроме этого, любую другую военно-политическую и экономическую поддержку этот статус обещает», – пояснил либерал.

Отметим, в начале февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал привезти из-за рубежа подарок.

«Сюрприз! Этого никогда не было, и если это получится, то я буду счастлив. Я буду считать, что я не зря был министром именно в год 30-й годовщины. Мы хотим что-то привезти на Украину. Приоткрою немного закулисья. Нечто, что есть за рубежом», – похвалялся Кулеба в интервью «Радио Свобода».