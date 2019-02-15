Просмотров:
США одёрнули Армению: Пашинян сделал шаг навстречу Москве
Новое руководство Армении оказалось в непростой ситуации – посольство США в Ереване резко раскритиковало местные власти за отправку в Сирию врачей и саперов для совместного с Россией восстановления этой страны.
Американское посольство ссылается на позицию Госдепа, который подчеркивал, что «Россия сотрудничала с режимом Асада, убивавшим мирных жителей», а потому «США не поддерживают взаимодействие с вооруженными силами Сирии, независимо от того, кому предназначена помощь – гражданским лицам или носит военный характер».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«В Ереване невесело шутят о том, что настал, видимо, черед Армении иметь дело с двойными стандартами: командировка 100 врачей и саперов в Афганистан на помощь США – это хорошо и похвально, а такой же сотни врачей и саперов в Сирию – чуть ли не преступление», – пишет «Независимая газета».
Автор публикации напоминает: договоренность о том, что Армения поможет в Сирии по медицинской линии и в разминировании территорий, была достигнута между Москвой и Ереваном еще при прежней армянской власти.
«У новых властей Армении по данному вопросу выявилось расхождение мнений. Некоторые члены правительства открыто призывали Никола Пашиняна не искать приключений в отношениях с США и воздержаться от участия в сирийской миссии, не согласованной с Западом. Но, судя по всему, не без колебаний, Ереван все-таки решил не нарушать обещания Москве, а заодно и многочисленной армянской диаспоре в Сирии», – отмечает издание.
«Положение правительства Пашиняна сложное, констатируют скептики, и без внешней помощи прорыва в экономике и как следствие в улучшении социальных условий не добиться. Это означает, что армянский лидер может столкнуться с нарастанием общественного недовольства и возникновением протестных настроений», – поясняет газета.
Автор полагает, что «Армении, вероятно, стоит надеяться, что выполнение соглашения вопреки давлению Вашингтона послужит восстановлению доверия со стороны России, которое, чего уж таить, подверглось испытанию после бархатной революции».
Метки: Армения, Никол Пашинян, Сирия, США
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.