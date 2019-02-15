15.02.2019, Москва, Михаил Рябов

Новое руководство Армении оказалось в непростой ситуации – посольство США в Ереване резко раскритиковало местные власти за отправку в Сирию врачей и саперов для совместного с Россией восстановления этой страны.

Американское посольство ссылается на позицию Госдепа, который подчеркивал, что «Россия сотрудничала с режимом Асада, убивавшим мирных жителей», а потому «США не поддерживают взаимодействие с вооруженными силами Сирии, независимо от того, кому предназначена помощь – гражданским лицам или носит военный характер».

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«В Ереване невесело шутят о том, что настал, видимо, черед Армении иметь дело с двойными стандартами: командировка 100 врачей и саперов в Афганистан на помощь США – это хорошо и похвально, а такой же сотни врачей и саперов в Сирию – чуть ли не преступление», – пишет «Независимая газета».

Автор публикации напоминает: договоренность о том, что Армения поможет в Сирии по медицинской линии и в разминировании территорий, была достигнута между Москвой и Ереваном еще при прежней армянской власти.

«У новых властей Армении по данному вопросу выявилось расхождение мнений. Некоторые члены правительства открыто призывали Никола Пашиняна не искать приключений в отношениях с США и воздержаться от участия в сирийской миссии, не согласованной с Западом. Но, судя по всему, не без колебаний, Ереван все-таки решил не нарушать обещания Москве, а заодно и многочисленной армянской диаспоре в Сирии», – отмечает издание.

«Положение правительства Пашиняна сложное, констатируют скептики, и без внешней помощи прорыва в экономике и как следствие в улучшении социальных условий не добиться. Это означает, что армянский лидер может столкнуться с нарастанием общественного недовольства и возникновением протестных настроений», – поясняет газета.

Автор полагает, что «Армении, вероятно, стоит надеяться, что выполнение соглашения вопреки давлению Вашингтона послужит восстановлению доверия со стороны России, которое, чего уж таить, подверглось испытанию после бархатной революции».