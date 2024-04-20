США одобрили деньги для Украины. Что дальше?

То, о чем так долго говорили в политических гостиных от Вашингтона до Пекина свершилось: вечером с субботы на воскресенье по московскому времени благополучно завершилась главная политическая интрига Капитолийского холма последних восьми месяцев. Палата представителей Конгресса США наконец-то разродилась ставшим камнем преткновения законодательным пакетом о помощи одновременно Украине, Израилю и Тайваню. Заодно американские законодатели разрешили американской госухе полностью запретить Тик-Ток.

Решение было принято, как отметили остроумные комментаторы, «полуторапартийным консенсусом». Это значит, что «за» пакет были в основном голоса демократов (210). Что же до «слонов», то они на момент решающего голосования раскололись практически пополам (110 на 112 ) что, памятуя о приближении выборов, не сулит партии ничего хорошего.

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Наиболее правое крыло респов-изоляционистов во главе с любимицей RT Марджори Тейлор Грин осталось непоколебимо, и их не уговорил поддержать Украину даже внезапно воспылавший к Киеву любовью после ряда грозящих серьезными неприятностями судебных процедур Дональд Трамп.

Когда пишутся эти строки, лента новостей разрывается от новостей. Члены «украинского кокуса» в палате представителей с криками «USA! USA! USA!» и украинскими флагами отмечают одобрение законопроекта об оказании военной помощи Украине, а Зеленский «дякует» заокеанским друзьям украинской демократии за решение, которое, по его словам, «спасет тысячи и тысячи жизней».

Украина по итогу всего этого праздника заокеанской демократии получит не только 61 «ярд» в вечнозеленой валюте, но и конфискацию в свою пользу замороженных в Штатах 5 млрд долларов российских ЗВР.

Российские шапкозакидатели, уже «делившие» Украину с Западом, в очередной раз оказались посрамлены и, учитывая, что это далеко не первый такой неоправдавшийся прогноз, есть все основания перестать доверять тем, кто обещает быструю и легкую победу, да еще и называет конкретные сроки ее достижения.

Но это лирика. Теперь основной вопрос: что дальше? Начнем с Украины. Для тамошней власти и поддерживающего ее милиатристско-нацоналистического сегмента общества случившееся – несомненный праздник. Та самая Перемога с большой буквы, которую они приближали, как могли.

Теперь у Зеленского развязаны руки во всех смыслах. Разговоры о его нелегитимности, на которые уже нацелились как его внутренние противники-конкуренты, так и российские политикум и медийка, можно смело сворачивать. Ну, или они останутся развлечением для сугубо внутреннего российского пользования, не влияя на фактическое положение дел.

Получив такие деньжищи и однозначную поддержку из логова американской демократии, Зе в одночасье стал, как это называется в кругах с пониженной социальной ответственностью «распорядителем нехилого общака». Именно он и его с Ермаком приспешники будут «осваивать» денежки американских налогоплательщиков. А, значит, – коней на переправе не меняют, и Вашингтону (а с ним и Брюсселю и остальным европейским столицам) совершенно не с руки провоцировать в Киеве искусственный политический кризис со сменой власти. В ЕС, кстати, на тему нелегитимности Зе совершенно заткнулись и даже не вспоминают.

То есть, менеджеры-проводники прозападной линии на берегах Днепра останутся плюс-минус прежние. Ну, может, какие-то второстепенные фигуры в правительстве поменяют.

Нет никакого сомнения и в том, что изрядно просевшая в плане эффективности каналов донесения, однако все еще вполне работоспособная машина пропаганды на отлично «отработает» в информационном поле столь щедрый пас западных спонсоров. Зе из просравшего все полимеры лузера и без пяти минут «хромой утки» моментально превратится в «героя-победителя».

Всем скептикам закроют рты, причем возразить на «переможную» агитацию с пропагандой будет особо нечего. Деньги то дали, а значит – «будем жить», и вообще «не ссыте, прорвемся, чай оно не в первый раз». Робкие замечания скептиков насчет непомерной цены выпавшего Украине «счастья» утонут в «аргументах по Галичу»: «А то, что придется потом платить – так это ж пойми – потом!»

Недовольны останутся разве что те бедолаги, которым не повезет быть схваченными людоловами из военкоматов и отправленными на войну.

Кстати, о войне. Оживившиеся было разговоры на тему что США де устали от Украины и чуть ли не сдают ее, подталкивая к «корейскому варианту» и перемирию по Днепру, тоже можно отправить в утиль. Наоборот, раз деньги выделены, они должны быть освоены. Не зря же Зеленский намекал недавно о планах нового летнего наступления, которые уже пишутся в штабах под руководством западных советников.

А, значит, нас ждет уже в самом ближайшем будущем – не позднее 3-5 месяцев- очередная эскалация с попыткой переиграть проваленное прошлогоднее контрнаступление за счет нового, подкрепленного преимуществом в воздухе за счет получения АТАМС, F-16 (пилоты для них как раз заканчивают срок обучения) и новых дронов, способных достать аж до Сибири.

Не зря же в Белом доме поспешили заверить, что не будут тянуть со смертоносным добром, и оно уже готово к отгрузке на Украину, и будет там в течение буквально пары недель после принятия закона Конгрессом и подписания его Байденом. Это значит, что где-то к майским праздникам Украина будет с оружием, а заодно и с ПВО (помните столтенберговское «это вопрос не месяцев, а дней и недель»? В общем, допомога мчит.

Еще один важный момент. О нем хорошо написал один из украинских тг-каналов:

«Пакет, рассчитанный на год, будет, фактически, тратиться в полгода. Что означает резкий и достаточно наглядный всплеск поставок вооружений, многие из которых давно уже подготовлены и только ожидают отмашки для их отправки. Этот фактор так же позволит Киеву уже сейчас расходовать заготовленные «на крайний случай», в ситуации, если бы американскую поддержку продолжали блокировать, ресурсы. То есть положение со снабжением ВСУ должно, по идее, улучшиться в ближайшее же время. Все это, в целом – как новые серьезные американские поставки, так и рост активности приободренных европейцев, скорее всего, произведет в очередной раз очередной психологический перелом, далеко не первый и, возможно, не последний в этом конфликте».

Единственным непонятным переменным в этом уравнении пока что является количество и, главное, – качество и мотивированность согнанного под новое наступление пушечного мяса. С этим пока беда. Кого-то, несомненно, наловят. Возможно даже пару сотен тысяч. Только вот все украинские военные и эксперты в один голос говорят о крайне низкой мотивированности новобранцев образца 2024. Что из этого выйдет, если дать им в руки американское оружие и пустить в бой, покажет только вскрытие, то бишь, реальная картина на земле.

Хотя хорошо проинформированные пессимисты говорят о наличии в загашнике у Сырского каких-то свежих и хорошо вымуштрованных в ходе обучения на Западе частей, которые берегли и не успели израсходовать прошлым летом. Возможно врут. А, может, и нет

Теперь о тайминге. То есть, о сроках. Как мы уже говорили, «железо» придет к майским. Мобилизация по-новому стартует где-то в середине мая. Идеальным для Зеленского, конечно, был бы вариант начать наступление где-то в конце мая, чтобы успеть показать какие-то результаты, которые бы впечатлили участников «мирного саммита» в Швейцарии, назначенного на июнь. Но – не успеют.

Тогда остается вариант Б. А именно – стартовать сразу после швейцарского саммита. Логика тут такая – в Женеве выдвинуть коллективный ультиматум России. Который, конечно же, Россия пошлет на три буквы. Но киевским именно этого и надо.

Получится красивая картинка для поддерживающих Украину медиа – мол, «цивилизованный мир» предложил РФ сдаться, она не захотела. А значит что? Значит, что Киев в своем праве, предложив Москве «мир» и не дождавшись утвердительного ответа, попробовать решить вопрос войной. То есть в такой аранжировке наступление ВСУ будет оправданным и даже вынужденным шагом «голубя мира» Зеленского.

В общем, пока что по логике выходит, что пушки вновь серьезно заговорят где-то в июне. Лаг времени – до американских выборов в ноябре. Если до этого времени ВСУ не добьются чего-то существенного на земле, затем последует очередное затишье с попыткой договориться. Причем, независимо от того, придет ли Трамп, или останется Байден. Для Запада ключевое – тянуть время, необходимое на вывод из запасного пути своего ВПК.