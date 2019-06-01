США одобрили карательную акцию в сербских анклавах Косово: Аппетиты албанцев растут

01.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Лейн Дарнел Бал, представитель США при миссии ОБСЕ в Вене, высказала одобрение действиям албанского спецназа, который провел массовые аресты в сербских анклавах Косово под предлогом борьбы с «организованной преступностью», задержав нескольких сербских полицейских по обвинению в контрабанде.

Портал B-92 уточняет, что Бал об этом заявила перед началом заседания Совета ОБСЕ в Вене, утверждая, что акция полиции проводилась не только в сербских анклавах, но и на всей территории Косово.

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«США приветствуют усилия правительства Косово в применении закона по борьбе против коррупции и усилению власти права. Акция косовской полиции 28 мая была попыткой сделать именно это. Власти арестовали подозреваемых в участии в контрабанде и организованной преступности», – цитируют приштинские СМИ позицию американцев.

Президент Сербии Александр Вучич язвительно прокомментировал высказывания представителей США, напомнив о криминальном прошлом верхушки сепаратистов Косово. «Это была акция против коррупции настолько, насколько против коррупции ориентированы Харадинай и Тачи», – сказал Вучич об операции албанского спецназа.

Однако, поддержка заокеанских покровителей, очевидно, взбодрила власти в Приштине. «Президент Косово» Хашим Тачи в интервью телеканалу Dukadjini огласил ультиматум в адрес Евросоюза, а также вновь выдвинул претензии на новые территории Сербии с высоким процентом албанского населения.

«Если ЕС продолжит изолировать Косово, мы рассмотрим возможность институциональных действий или референдума об объединении с Албанией. Это мы можем сделать через парламентские резолюции или референдумы в Косово и Албании, включая также и города Прешево, Буяновац и Медведжа», – сказал Тачи.

«Идея исправления исторической несправедливости объединением трех сербских городов с Косово никогда не была ближе, чем сейчас», – цитирует главаря сепаратистов издание Blic.

Под «изоляцией» Приштина подразумевает нерешительность Брюсселя одобрить упрощенный визовый режим с ЕС для граждан Косово.