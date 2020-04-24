США официально используют украинцев в качестве биологического материала – Волга

24.04.2020, Киев, Игорь Петров

Биологические лаборатории США появились на Украине с разрешения националистических сил, которые пришли к власти в результате «Оранжевой революции».

Их наличие говорит о том, что мнение граждан Украины никого не интересует.

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Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил основатель «Союза левых сил» Василий Волга.

«Американские биологические лаборатории у нас начали размещать после победы «Оранжевой революции», победы над здравым смыслом. То, что сейчас посольство США признало их существование – не новость. Об этом еще во время Майдана 2004 года говорил Пайфер, который тогда был послом США, и я с ним встречался.

Он говорил, что США на это рассчитывают, считают, что это необходимо и т.д. Украина, мол, включится в общий процесс, потому что есть враги, которые разрабатывают биологическое оружие, и мы должны будем здесь разместить такие лаборатории, Ющенко это обещает и т.п.

Беду в наш дом привела эта сдвинутая на национальном вопросе тусовка. Беда – это те 15 лабораторий, которые находятся на нашей территории.

Нас просто за людей не считают. Считают за расходный материал вроде тех рабов, которых поставляли в Америку в 18-19 веках, и даже хуже. Считают биологическим материалом, думают, что мы даже голоса не подадим. И, в общем, так и есть – мы ничего не говорим по этому поводу.

Представьте, что американцам говорят, что вот сейчас у них Украина или Россия разместит биологические лаборатории, как бы они к этому отнеслись? Эта власть готова на все, лишь бы понравиться Западу. И дядя Сэм просит – дайте места под лаборатории, мы же у себя не будем размещать, не дай Бог что случится.

Украинская власть, начиная с 2004 года по сегодняшний момент, особенно после прошлых выборов, действует против украинского народа, уничтожает его. Это видно по всем демографическим, экономическим и социальным показателям.

Нынешний президент и его команда занимаются этим особенно активно. А наличие в стране иностранных биолабораторий – показатель того, что нас не считают за народ, с нашим мнением не считаются», – резюмировал Волга.