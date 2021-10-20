США официально поддержали колонизацию Балкан Евросоюзом

20.10.2021 21:55 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Государственный департамент США после недавней встречи между госсекретарем США Энтони Блинкеном и верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепом Боррелем сделал заявление.

Вашингтон объявил о совместной с Брюсселем поддержке «прогресса Западных Балкан на европейском пути», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В заявлении Госдепа отмечается «важность диалога при посредничестве ЕС», который называется «ключевым механизмом для урегулирования всеобъемлющей нормализации отношений между Белградом и Приштиной».

«Мы подчеркиваем нашу полную поддержку процесса расширения ЕС, – говорится в документе. – Вступление в ЕС – приоритет для всех Западных Балкан, помогает консолидировать демократические институты, защищать основные права и содействовать верховенству закона. Этот регион принадлежит Европейскому союзу. Более тесная интеграция улучшит стабильность и поспособствует процветанию людей. В этом контексте мы подчеркиваем, что переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии должны начаться без промедления».

Не обошел стороной Госдеп и последние инциденты в БиГ и Косово.

«После последних недель напряженности на севере Косово мы призываем обе стороны к непрерывной и устойчивой деэскалации и воздержания от действий, угрожающих стабильности. Мы приветствуем и поддерживаем участие Косово в борьбе с коррупцией и организованной преступностью и вновь заявляем, что насилие в отношении гражданского населения, СМИ, полиции или других органов власти недопустимо».

Учитывая, что насилие на севере Косово было учинено «полицией» сепаратистов под маркой «борьбы с контрабандой» и в ходе противостояния с сербскими протестующими, складывается впечатление, что за риторикой о поддержке «всего хорошего», Вашингтон косвенно поддержал именно действия Приштины.

«Государственный департамент также заявляет, что Соединенные Штаты и ЕС едины в своей решительной поддержке территориальной целостности Боснии и Герцеговины, а также в совместной работе по продвижению избирательной и конституционной реформы и поддержанию функциональности ее государственных институтов. Мы серьезно обеспокоены растущей риторикой раскола в Боснии и Герцеговине. Мы призываем все стороны уважать и защищать государственные институты, продолжать конструктивный диалог и предпринимать шаги для продвижения к интеграции в ЕС, включая соответствующие реформы. ЕС и США готовы содействовать этим шагам », – говорится в сообщении Госдепа.

Это в очередной раз дает понять о поддержке Вашингтоном антисербских действий Сараево и их активном неприятии идеи лидера боснийских сербов Милорада Додика о независимости Республики Сербской.