США официально признали, что Западная Украина опасна для американских военнослужащих

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Новости Украины

Олег Кравцов ) – Даже на западных границах Украины военнослужащие Соединенных Штатов сегодня не могут чувствовать себя в безопасности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на брифинге заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос, что думал министр обороны США, объявляя о выводе 160 инструкторов Национальной гвардии Флориды с Западной Украины.

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«Опять же, учитывая мозаику информации, которую мы получали в течение последних 48 часов, и информацию, которую мы продолжаем получать даже сегодня, это явно не самое безопасное место для них», – сказал Кирби.

Также у него поинтересовались, все ли американские военнослужащие выведены с Украины.

«Я бы сказал вам, что остается небольшое количество военнослужащих США для поддержки наших дипломатов, и они остаются в стране», – отметил представитель американского оборонного ведомства.

При этом он отказался отвечать на вопрос, остаются ли на Украине другие военнослужащие США, кроме задействованных в охране дипломатической миссии.

«Я просто оставлю свой ответ таким, как я его сказал», – заявил Кирби.