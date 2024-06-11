США официально возобновили сотрудничество с украинскими неонацистами

Олег Кравцов.  
11.06.2024 09:00
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, США, Сюжет дня, Украина


Вашингтон дал добро на поставки оружия украинскому подразделению «Азов» (сформированному из неонацистов и запрещенному в РФ). 

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает влиятельная американская газета «Вашингтон пост», ссылаясь на Госдепартамент США.

Вашингтон дал добро на поставки оружия украинскому подразделению «Азов» (сформированному из неонацистов и запрещенному...

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«После тщательной проверки 12-я украинская бригада специального назначения «Азов» прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Государственным департаментом США», – говорится в сообщении.

Этот закон запрещает оказание военной помощи США иностранным подразделениям, которые причастны к серьезным нарушениям прав человека. На голубом глазу в Госдепе уверяют, что теперь не было найдено «никаких доказательств» подобных нарушений. При этом представитель Госдепа не стал уточнять, когда был снят запрет.

Напомним, что «Азову» в США на законодательном уровне было запрещено оказание помощи за расизм, ксенофобию и ультранационализм. Так, палата представителей в 2015-м приняла поправку о запрете подготовки американскими инструкторами бойцов «Азова». Автор поправки,  конгрессмен от Демократической партии Джон Коньерс, назвал подразделение «откровенно неонацистским».

«Члены «Азова» несут на своем знамени неонацистский вольфсангель («Волчий крюк»), и бойцы батальона открыто исповедуют превосходство белой расы или являются антисемитами», – отмечалось тогда же в публикации известной британской газеты «Телеграф».

Указывалось, что «правительство Украины не склонно каяться за то, что оно использует неонацистов». Обратим внимание, что стилизованная эмблема «Азова» использовалась подразделениями СС в гитлеровской Германии.

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