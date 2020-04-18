США окружили границы России опасными био-лабораториями

18.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Американские биологические лаборатории, разрабатывающие опасное биологическое оружие, находятся по всему миру, в том числе и в бывших советских республиках.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не можем не обратить внимание на усиление американского биологического присутствия за рубежом. Причём, мы бы хотели такого же внимания от Вашингтона, которое они бы сфокусировали на собственной ответственности на данном направлении.

В том числе речь идёт о бывших советских республиках, где под предлогом борьбы с биотерроризмом в рамках осуществляемой Министерством обороны США программы совместного снижения угрозы организуются биолаборатории двойного назначения.

В частности, на территории Грузии, в пригороде Тбилиси действует американо-грузинский центр общественного оздоровления имени Ричарда Лугара, мы о нём очень много раз говорили. Данный лабораторный комплекс официально включён в состав американской военной системы глобального контроля распространения инфекционных заболеваний, наряду с подобными структурами в ряду других стран.

Более того, по имеющийся информации, там совсем недавно вновь побывали высокопоставленные представители Пентагона, предлагавшие грузинским властям расширить диапазон проводимых исследований», – сказала она.

Мария Захарова подчеркнула, что Россия не может игнорировать разработку американцами опасного биологического оружия в непосредственной близости от границ РФ.

«Между тем, нельзя исключать, что в подобных лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях.

Мы не можем игнорировать тот факт, что инфраструктура с опасным биологическим потенциалом формируется американцами в непосредственной близости от российских границ», – резюмировала представитель МИД.