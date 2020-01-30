США опасаются, что Украина перейдет в сферу влияния РФ

30.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Визит госсекретаря США Майка Помпео в Киев нужен для того, чтобы продемонстрировать вовлеченность Штатов в украинскую повестку, которая снизилась из-за внутриполитических процессов в США, связанных с угрозой импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко.

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По мнению политика, США переживают, что без их поддержки Украина может снова оказаться в сфере влияния Российской Федерации.

«Хозяин приезжает для того, чтобы своим вассалам объяснить: «Я здесь, я вас вижу, я вас контролирую». Это первое. Второе – дело Байдена никто еще не снимал, особенно в условиях импичмента Трампу, который готовится. И третье – если мы проанализируем, что активизировались военные действия на Донбассе, я думаю, могут быть эти процессы активизировать. Я это вполне допускаю.

Скорее всего, эти три функции, ради которых он приезжает, потому что сегодня Украина чувствует себя потерянной и не видит реальной поддержки. Поэтому нужно ее поддержать, чтобы она не перешла в сферу влияния Российской Федерации», – заявил Колесниченко.

Его коллега, экс-депутат Рады Олег Царев также подчеркнул, что истинной целью визита Помпео в Киев могут быть грядущие выборы президента США и возможный импичмент Трампа, связанный с Украиной и скандалом вокруг бизнеса сына экс-вице-президента США, конкурента Трампа Джо Байдена.

«Украина из страны, местоположение на карте которой никто не знал, превратилась в серьезнейший фактор внутренней американской политики, влияющий на выборы в США», – считает Царев.