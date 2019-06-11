США оправдывают бомбежки Белграда и манят Сербию в ЕС, требуя отказа от Косова

11.06.2019, Белград, Ксения Голуб

США по-прежнему считают, что в 1999 году для бомбежек Белграда были основания, однако призывают власти Сербии «не оглядываться назад» и ради будущего вступления в Евросоюз, где, якобы, вопрос границ, а с ним и проблема отторжения Косова станет не актуальным.

Это следует из заявлений заместителя помощника госсекретаря США Мэтью Палмера, который накануне провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Палмер настаивает, что решение о вторжении в Югославию было принято «по причинам, которые можно объяснить».

«Надеюсь, мы не будем оглядываться назад, мы должны побуждать всех смотреть в будущее. Для граждан Сербии и Косово важно сосредоточиться на европейском будущем. Мы должны признать цену, которую люди заплатили с обеих сторон, и обратиться к лучшему будущему», – сказал Палмер.

«Вы можете рассчитывать на дружбу США и поддержку европейского будущего Сербии», – добавил он.

Вучич не согласился с мнением американца.

«Не было достаточно поводов для агрессии против Сербии, бомбежка уничтожила множество жизней, экономическую, туристическую и политическую инфраструктуру… Не было никакого оправдания, и сербский народ, хотя мы не всегда были цветами и ангелами, заплатил цену, которую он не заслуживал», – сказал президент Сербии.

Между тем, Палмер мягко покритиковал своих подопечных – албанских сепаратистов Косово, которые несколько месяцев назад ввели экономическую блокаду славянских анклавов края, обложив пошлиной ввоз товаров из Сербии, а также Боснии и Герцеговины.

«Очень важно продолжать диалог, потому что он открывает европейский путь, как для Сербии, так и для Косово. Мы видим, что сборы являются препятствием для этого. Они хотели бы, чтобы они были отменены и позволили обеим сторонам вернуться к диалогу, – сказал Палмер о позиции белградских властей.

«Мы всегда готовы, стремимся к разговору, диалогу и компромиссу, но есть вещи, которые исключают любую возможность нормальных отношений», – сказал Вучич о пошлинах.

Тема бомбардировок Югославии 20-летней давности поднималась накануне и в самой Америке, где в СМИ появились высказывания бывшего руководитель военной кампании НАТО против Сербии, Джейми Шея.

Шей по-прежнему настаивает на законности вторжения в суверенное государство под предлогом защиты албанцев в Косово и Метохии, уверяя, что югославский лидер Слободан Милошевич, якобы, проводил недопустимо жесткую борьбу с сепаратистами.

Американец призвал к всеобъемлющему соглашению между «Сербией и Косово как двумя независимыми странами», которое должно быть достигнуто при поддержке Запада.

Представитель НАТО подчеркнул, что это соглашение «обязательно должно включать признание Косово в качестве независимой страны».

К слову, бывший президент США Билл Клинтон, чья администрация была главным инициатором агрессии против югославов, прибудет в среду в Приштину в ознаменование 20-й годовщины ввода войск НАТО на территорию Косово и Метохии.

Ожидается, что Клинтон обратится к депутатам в сепаратистском «парламенте» Косово.

Это будет четвертый визит Клинтона в Приштину. В 2009 году албанские сепаратисты прижизненно поставили памятник экс-президенту США за его помощь в борьбе против законных властей Сербии.