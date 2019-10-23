США ослабили ошейник Белоруссии

23.10.2019, Москва, Елена Острякова

Минфин США продлил частичную приостановку санкций в отношении нефтегазового сектора Белоруссии до 26 апреля 2021 года.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что из-под санкций выведены «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и его дочернее предприятие в США, ОАО «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно».

США ввели санкции в отношении Белоруссии после выборов 2006 года. В 2008 году это стало причиной фактической высылки посла США в Белоруссии и отзыва посла Белоруссии в США. Количество американских дипломатов в Белоруссии по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти.

Однако в 2015 году США выпустили лицензию о временном выводе нефтегазовых предприятий из-под санкций. С тех пор Соединенные Штаты постоянно продлевают данную лицензию.

В то же время Минск ожидает от США отмены санкций, а не их приостановки. В сентябре Белоруссию посетил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. После встречи с президентом Лукашенко он сообщил, что Минск и Вашингтон возвращают послов, а США готовы обсуждать дальнейшее ослабление санкций в отношении Белоруссии.

«Полного понимания по этому вопросу между нами пока не достигнуто. Но вместе с тем санкции в отношении концерна «Белнефтехим» и входящих в его состав предприятий приостановлены на полтора года, а не на год, как это было в прошлый раз. Это говорит об определенном прогрессе», – заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.