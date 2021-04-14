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14.04.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, США
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США осознали, что «без России и не туды, и не сюды»


США, наконец, поняли, что без России им не удастся решить ни одного серьезного международного вопроса.

Об этом в эфир интернет-канала «Соловьев Live» заявил экс-глава израильского агентства «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора ».

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По словам Кедми, об этом свидетельствуют реальные действия США, а не их пропагандистские заявления.

«Реальная политика Соединенных Штатов, не публичные заявления, говорит о том, что, как это было в известной песне Льва Утесова, «без России и не туды, и не сюды». Это они уже поняли. Если Соединенные Штаты хотят проводить какую-то международную политику, им придется так или иначе договариваться с Россией. Не договорятся – не смогут проводить, это они уже понимают», – заявил Кедми.

Напомним, накануне президент США Джо Байден позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Стороны договорились провести двустороннюю встречу и обсудить проблемные вопросы в отношениях между двумя странами.

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