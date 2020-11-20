США осудили Болгарию за блокирование вступления Северной Македонии в ЕС

20.11.2020, Скопье, Алексей Топоров

Госдеп США призвал власти Болгарии решать двусторонние споры с Северной Македонией вне рамок процесса евроинтеграции.

Об этом сообщает «Дневник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации издания, у македонских коллег со ссылкой на Госдеп США появилась информация о том, что Америка поддерживает присоединение Северной Македонии к Европейскому союзу и разочарована тем, что Болгария блокирует этот процесс.

Поскольку соответствующего текста не было на сайте Госдепа, представители болгарского портала сами связались с американской госструктурой и получили ответ.

«Мы призываем Болгарию и Северную Македонию разрешить двусторонние вопросы вне процесса вступления в ЕС и продвигаться к их общей цели – членству Северной Македонии в ЕС, – было сказано в официальном ответе Годепа. – США присоединяются к позиции Германии (председательствующей в Евросоюзе – ред.) и других европейских стран, считающих, что нет места для двусторонних вопросов в рамках переговоров…

И Соединенные Штаты, и Болгария являются стойкими сторонниками евроатлантической интеграции Западных Балкан, а членство Северной Македонии в ЕС также является и целью США, и нашей общей целью».

При этом американцы подчеркнули, что хотели бы, чтобы кандидатура Северной Македонии прошла этап межправительственной конференции стран – членов ЕС до конца этого года.

«Решение ЕС в марте этого года начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении было позитивным шагом и служит противодействием ложным утверждениям о том, что трансатлантическое сообщество покинуло Балканы.

Задержки со вступлением страны в ЕС представляют опасность и ставят под сомнение авторитет Европейского Союза в регионе », – говорится в ответе.