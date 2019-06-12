США отбросили последние приличия в отношениях с Россией

12.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Разбрасываясь голословными обвинениями во вмешательстве в свои внутренние дела со стороны Москвы, США даже не считают нужным скрывать экспертную дискуссию о способах разбалансировки России.

Об этом в ходе заседания Совета Федерации РФ заявил зампред Комитета СФ по международным делам Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так совпало, что в момент окончания работы над докладом в США было официально прекращено расследование спецпрокурора Роберта Мюллера так называемого кремлёвского следа в деле избрания Трампа американским президентом. В итоге двухлетнего следствия выяснилось: должных доказательств у мистера Мюллера нет, извинений в адрес Москвы тоже нет.

Одновременно в открытых источниках появился отчёт RAND Corporation, которая де-факто является разведывательной структурой, их отчёт о том, как лучше нас удушить, дословно «как перенапрячь и разбалансировать Россию».

Нам скажут: «Мало ли что придёт в голову теневым американским аналитикам?», между тем, они работают в соответствии с государственными доктринами США, федеральными законами и установками Конгресса», – заявил Климов.

«Их реализация на практике, в том числе проявилась и в попытках вмешательства извне в минувшие российские президентские выборы. Мы писали в прошлом году доклад, и уже после его опубликования были зафиксированы попытки вмешательства и в российские региональные выборы в сентябре прошлого года. Тогда, кстати, один из политических западных ставленников попытался незаконно использовать в целях ведения предвыборной агитации платформу американской корпорации «Google».

Благодаря слаженным действиям российских государственных структур при прямом участии нашей комиссии удалось своевременно убедить руководство «Google» не нарушать избирательное законодательство РФ», – отметил сенатор.