03.09.2018, Москва, Елена Острякова
 
Политика, Россия, США, Украина
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США отчаялись привести к власти «русского Порошенко»



Президент Украины Петр Порошенко будет избран на второй срок, потому что это выгодно США.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Никогда Порошенко никто не уберет. Как только появляется во главе любой страны антиамериканский президент, его убивают. Поэтому можете быть спокойны: Порошенко очень удобный президент для США. Ему будут всячески помогать. Он выиграет выборы, Украине дадут еще больше денег», – сказал Жириновский.

При этом, полагает российский политик, главной задачей для украинского президента, которую поставят США, станет обострение ситуации на Донбассе.

«Будет постоянный очаг напряженности. Все силы брошены против России, чтобы привести к власти русского Порошенко. Но этого не получится, потому, к сожалению, на Украине будут вестись военные действия. Неважно, кто начнет», – сказал Жириновский.

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