США отчитывают Россию в ООН – вы огорчили миротворца-Трампа вашим «Орешником»!
Американский зампред в ООН Тэмми Брюс обвинила Россию в эскалации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы близки к сделке, чем когда-либо с момента начала войны. Несмотря на это, Россия осуществила дополнительные атаки на Украину, включая баллистическую ракету «Орешник», которая обрушилась на район, близкий к границе с Польшей и НАТО. Это является еще одной опасной и необъяснимой эскалацией . В момент, который насыщен большим потенциалом благодаря беспрецедентным действиям президента Трампа, приверженному миру на всей планете по деэскалации, действия России рискуют привести к тому, что война лишь интенсифицируется», – сказала американка на заседании, созванном по инициативе Украины.
Подобные выступления были у представителей стран Евросоюза, а британский дипломат особо отметил, что «Орешник» не напугал Запад:
«Если президент Путин считает, что эти атаки помешают партнерам Украины, то также он ошибается. Мы будем продолжать оказывать финансовую и военную поддержку. Будем оказывать давление на Россию для деэскалации и для участия в осмысленных переговорах…Украина должна пережить эту войну и остаться суверенной и безопасной страной».
Укро-дипломат Андрей Мельник потребовал больше санкций и средств ПВО:
«Призываем партнёров ввести дополнительные санкции и экономическое давление на Россию, включая адресные в отношении теневого флота… Призываем тех, кто сохраняет нейтралитет, которые считают, что санкции неприемлемы и бесполезны – это неправильный подход. Всё это очень эффективно. Данный медикамент работает, необходимо увеличить дозу».
И лишь китайский постпред Гэн Шуан в очередной раз заявил о необходимости устранения первопричин конфликта.
Отвечать недругам России пришлось Василию Небензе:
«Украинской клике не поможет ни провальный французский «саммит коалиции желающих»… и заклинания о перемирии, в надежде отдышаться… Пока киевский главарь не придет в чувство и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблемы военными методами. Его предупреждали – условия для переговоров для него с каждым потерянным им днем будут становиться только хуже».
