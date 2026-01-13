Американский зампред в ООН Тэмми Брюс обвинила Россию в эскалации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы близки к сделке, чем когда-либо с момента начала войны. Несмотря на это, Россия осуществила дополнительные атаки на Украину, включая баллистическую ракету «Орешник», которая обрушилась на район, близкий к границе с Польшей и НАТО. Это является еще одной опасной и необъяснимой эскалацией . В момент, который насыщен большим потенциалом благодаря беспрецедентным действиям президента Трампа, приверженному миру на всей планете по деэскалации, действия России рискуют привести к тому, что война лишь интенсифицируется», – сказала американка на заседании, созванном по инициативе Украины.

Подобные выступления были у представителей стран Евросоюза, а британский дипломат особо отметил, что «Орешник» не напугал Запад:

«Если президент Путин считает, что эти атаки помешают партнерам Украины, то также он ошибается. Мы будем продолжать оказывать финансовую и военную поддержку. Будем оказывать давление на Россию для деэскалации и для участия в осмысленных переговорах…Украина должна пережить эту войну и остаться суверенной и безопасной страной».

Укро-дипломат Андрей Мельник потребовал больше санкций и средств ПВО:

«Призываем партнёров ввести дополнительные санкции и экономическое давление на Россию, включая адресные в отношении теневого флота… Призываем тех, кто сохраняет нейтралитет, которые считают, что санкции неприемлемы и бесполезны – это неправильный подход. Всё это очень эффективно. Данный медикамент работает, необходимо увеличить дозу».

И лишь китайский постпред Гэн Шуан в очередной раз заявил о необходимости устранения первопричин конфликта.

Отвечать недругам России пришлось Василию Небензе: