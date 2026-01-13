США отчитывают Россию в ООН – вы огорчили миротворца-Трампа вашим «Орешником»!

Анатолий Лапин.  
13.01.2026 08:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1190
 
Дзен, ООН, Политика, Россия


Американский зампред в ООН Тэмми Брюс обвинила Россию в эскалации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американский зампред в ООН Тэмми Брюс обвинила Россию в эскалации, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Подпишитесь...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы близки к сделке, чем когда-либо с момента начала войны. Несмотря на это, Россия осуществила дополнительные атаки на Украину, включая баллистическую ракету «Орешник», которая обрушилась на район, близкий к границе с Польшей и НАТО. Это является еще одной опасной и необъяснимой эскалацией . В момент, который насыщен большим потенциалом благодаря беспрецедентным действиям президента Трампа, приверженному миру на всей планете по деэскалации, действия России рискуют привести к тому, что война лишь интенсифицируется», – сказала американка на заседании, созванном по инициативе Украины.

Подобные выступления были у представителей стран Евросоюза, а британский дипломат особо отметил, что «Орешник» не напугал Запад:

«Если президент Путин считает, что эти атаки помешают партнерам Украины, то также он ошибается. Мы будем продолжать оказывать финансовую и военную поддержку. Будем оказывать давление на Россию для деэскалации и для участия в осмысленных переговорах…Украина должна пережить эту войну и остаться суверенной и безопасной страной».

Укро-дипломат Андрей Мельник потребовал больше санкций и средств ПВО:

«Призываем партнёров ввести дополнительные санкции и экономическое давление на Россию, включая адресные в отношении теневого флота… Призываем тех, кто сохраняет нейтралитет, которые считают, что санкции неприемлемы и бесполезны – это неправильный подход. Всё это очень эффективно. Данный медикамент работает, необходимо увеличить дозу».

И лишь китайский постпред Гэн Шуан в очередной раз заявил о необходимости устранения первопричин конфликта.

Отвечать недругам России пришлось Василию Небензе:

«Украинской клике не поможет ни провальный французский «саммит коалиции желающих»… и заклинания о перемирии, в надежде отдышаться… Пока киевский главарь не придет в чувство и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблемы военными методами. Его предупреждали – условия для переговоров для него с каждым потерянным им днем будут становиться только хуже».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить