США отказались от серьезной военной помощи Украине

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Новости Украины

Буквально накануне вчерашних переговоров президентов России и США американские законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета поправки о санкциях против газопровода «Северный поток–2» и запрете на приобретение суверенных долговых обязательств РФ.

В то же время документ предусматривает военную помощь в размере 300 миллионов долларов для Украины.

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Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов полагает, что исключение из оборонного бюджета ряда санкций связано с переговорами президентов.

«Имплементировать их или вписывать в законопроекты о бюджетах преждевременно. Это сделало бы их обязательными», – сказал эксперт «Известиям».

Также он обратил внимание, что 300 миллионов долларов для Украины – это в 10 раз меньше, чем ежегодная военная помощь США Израилю.

«Так что это больше символический жест. Это говорит о том, что США не будут воевать за Украину и даже не намерены корректировать военный баланс между Украиной и Россией», – резюмировал Суслов.