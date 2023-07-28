США отказались от сопровождения украинских судов с зерном

Олег Кравцов.  
28.07.2023 09:40
  (Мск) , Москва
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Африка, Дзен, Россия, США, Сюжет дня, Украина


В США надеются, что российский президент Владимир Путин объявит себя виновником голода в Африке.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Голоса Америки» заявил представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.

В США надеются, что российский президент Владимир Путин объявит себя виновником голода в Африке....

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«Думаю весь мир вместе с африканскими странами четко видит последствия решения России выйти из зернового соглашения, и какое влияние это будет иметь на их экономики – дефицит продовольствия на всем континенте. Я надеюсь, что господин Путин будет честным с ними, скажет им: «Я – причина, почему вы будете иметь еще больше проблем с голодом и доступом к продовольствию и зерну в ваших странах», – сказал Кирби.

Затронул он и вопрос потенциального сопровождения кораблями НАТО в Черном море судов с украинской сельхозпродукцией.

«Нет активной дискуссии сейчас о введении военных кораблей в Черное море. Думаю, мы все понимаем, что это лишь усилит напряжение и увеличит возможности для потенциального конфликта между Западом и Россией. А это не то, к чему мы стремимся. Мы хотим, чтобы зерновое соглашение было продолжено. Если коротко: будем работать с нашими союзниками и партнерами, что найти другие – наземные или, возможно, речные маршруты, если они будут доступными», – отметил чиновник.

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