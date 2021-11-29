США отказались прекратить дипломатическую войну против России

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В ближайшей перспективе не стоит надеяться на улучшение отношение между Россией и Соединенными Штатами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Фонда изучения США им. Ф. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

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«Вряд ли в ближайшее время стоит надеяться на улучшение отношений между нашими странами. Американцы начали дипломатическую войну еще при Обаме под предлогом обвинений России во вмешательстве в президентские выборы. Нам ставили в вину попытку «разрушить политическую систему США». С тех пор менялись президенты, но никто официально от этой концепции не отказался», – приводит слова эксперта «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что на дискриминационные действия против российских дипломатов Москва в соответствии с принятой практикой вынуждена реагировать адекватно.

«В итоге дошло до того, что посольства не в состоянии осуществлять нормальную деятельность. В такой ситуации нужно идти на взаимные уступки, но США их делать не хотят. Поэтому диалог с ними пока не налаживается», – резюмировал Рогулев.

Два дня назад посол России в США Анатолий Антонов рассказал о ситуации с посольством.

«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей — 27 человек с семьями. 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», – сообщил дипломат.

Он также подчеркнул, что американские власти сознательно разделяют российских дипломатов с семьями.

«Мы сталкиваемся с серьезным кадровым голодом. У супруг ряда наших товарищей отобрана аккредитация. Детям не дают визы. Не понимаю, на что нацелена эта политика по разъединению семей российских дипломатов», — отметил Антонов.

При этом посол добавил, что все это происходит на фоне заявлений американцев о том, «как бережно относятся в Соединенных Штатах к семейным традициям».