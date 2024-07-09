США отказались признать, что ракета НАТО ударила по детской больнице в Киеве

Анатолий Лапин.  
09.07.2024 09:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 913
 
Дзен


США считают Россию виновной в ударе по детской больнице в Киеве, который произошел накануне. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Несмотря на информацию о том, что по больнице попала отклонившаяся от курса ракета украинского комплекса ПВО, Миллер посчитал, что это не так.

«Мы уверены, что это была российская атака. Мы видели, как Россия нанесла еще один жестокий ракетный удар по мирным жителям Киева и других городов по всей Украине… Трудно сказать о каком-то конкретном ударе, но, когда вы смотрите на историю России, наносящей удары по гражданской инфраструктуре, это не имеет никакого значения. Трудно сделать вывод, что это что-то иное, кроме преднамеренного. Это не просто один случай. Как я уже сказал, существует определенная последовательность случаев там, где нет украинских вооруженных сил, нет украинских военных объектов. И вы видите, что российские военные продолжают наносить по ним удары раз за разом», – уверяет представитель Госдепа.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

США считают Россию виновной в ударе по детской больнице в Киеве, который произошел накануне....


На уточняющий вопрос о том, будут ли в ответ на это США разрешать Украине бить дальше вглубь России и расширять номенклатуру вооружения, Миллер не дал конкретного ответа:

«Я не могу объявить о каких-либо изменениях в нашей политике».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть