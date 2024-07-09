США отказались признать, что ракета НАТО ударила по детской больнице в Киеве

США считают Россию виновной в ударе по детской больнице в Киеве, который произошел накануне. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Несмотря на информацию о том, что по больнице попала отклонившаяся от курса ракета украинского комплекса ПВО, Миллер посчитал, что это не так.

«Мы уверены, что это была российская атака. Мы видели, как Россия нанесла еще один жестокий ракетный удар по мирным жителям Киева и других городов по всей Украине… Трудно сказать о каком-то конкретном ударе, но, когда вы смотрите на историю России, наносящей удары по гражданской инфраструктуре, это не имеет никакого значения. Трудно сделать вывод, что это что-то иное, кроме преднамеренного. Это не просто один случай. Как я уже сказал, существует определенная последовательность случаев там, где нет украинских вооруженных сил, нет украинских военных объектов. И вы видите, что российские военные продолжают наносить по ним удары раз за разом», – уверяет представитель Госдепа.

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На уточняющий вопрос о том, будут ли в ответ на это США разрешать Украине бить дальше вглубь России и расширять номенклатуру вооружения, Миллер не дал конкретного ответа:

«Я не могу объявить о каких-либо изменениях в нашей политике».