США отказались разделять ответственность с Израилем за убийства мирных в Газе

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США поставляют оружие Израилю, потому что это в их интересах, но не разделяют ответственность за гибель мирных жителей, убитых израильской армией во время войны в Газе, которая продолжается с октября.

Об этом в эфире телеканала DW заявила член Палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет, мы не несем ответственности. Мы всегда поддерживали Израиль как нашего друга в области национальной безопасности. Главным образом потому, что это было в наших интересах – главным образом потому, что это было в наших интересах», – сказала политик.

«У нас были общие ценности, это единственная демократия в регионе. Поведение Нетаньяху, на мой взгляд, неприемлемо в отношении того, как это повлияло на причиненный ущерб детям и семьям, и так далее. Но никто не может отобрать у страны право защищаться, если она была жестоко атакована таким образом», – заявила Пелоси.