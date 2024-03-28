США отказались разделять ответственность с Израилем за убийства мирных в Газе

Анатолий Лапин.  
28.03.2024 12:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 359
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Россия, США


США поставляют оружие Израилю, потому что это в их интересах, но не разделяют ответственность за гибель мирных жителей, убитых израильской армией во время войны в Газе, которая продолжается с октября.

Об этом в эфире телеканала DW заявила член Палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США поставляют оружие Израилю, потому что это в их интересах, но не разделяют ответственность...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Нет, мы не несем ответственности. Мы всегда поддерживали Израиль как нашего друга в области национальной безопасности. Главным образом потому, что это было в наших интересах – главным образом потому, что это было в наших интересах», – сказала политик.

«У нас были общие ценности, это единственная демократия в регионе. Поведение Нетаньяху, на мой взгляд, неприемлемо в отношении того, как это повлияло на причиненный ущерб детям и семьям, и так далее. Но никто не может отобрать у страны право защищаться, если она была жестоко атакована таким образом», – заявила Пелоси.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть