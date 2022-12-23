США отказались удовлетворить все хотелки Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский не сумел добиться от США предоставления ряда видов вооружений, это не значит, что они не будут предоставлены в будущем.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет газета «Нью-Йорк таймс».

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«Триумфальный визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон завершился обещанием США поддержать Украину еще на миллиарды долларов, но не тем, чего он хотел больше всего: американскими боевыми танками, истребителями и высокоточными ракетами большой дальности. Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что они не будут отправлять на Украину оружие для борьбы с российскими войсками вторжения. Но, как показали последние 10 месяцев войны, пределы поддержки США сместились в пользу Украины, и г-н Зеленский еще может получить то, что хочет», – пишет издание.

Отмечается, что поездка Зеленского стала яркой демонстрацией его стратегии обхаживания и давления на союзников.

«Он смешал признательность за помощь, предоставляемую Соединенными Штатами, с растущим спросом на оружие, зная, что он не получит всего, что он хочет, но полагая, что сочетание его постоянных просьб и изменений на поле боя заставит Вашингтон пересмотреть свои собственные оценки, какие дополнительные системы может получить Украина, не рискуя опасной эскалацией с Россией.

Оружие, которое США пока отказываются предоставить Украине, делится на три основные категории.

«В первую группу входят такие виды оружия, как ракеты большой дальности под названием ATACMS с радиусом действия около 190 миль. Администрация опасается, что если Украина окажется в достаточно тяжелом положении, она может использовать ракеты для поражения целей в России, что побудит президента Владимира Путина расширить войну», – указывает газета.

Вторая категория включает в себя такие вооружения, как беспилотники MQ-1C Grey Eagle и MQ-9 Reaper, которые позволят Украине атаковать более широкий круг целей или обнаруживать их для других украинских ударов.

«Но официальные лица Пентагона выразили обеспокоенность тем, что, если эти беспилотники будут сбиты или разобьются, Россия может захватить их и использовать их передовые технологии. Третья категория охватывает такие виды оружия, как боевой танк «Абрамс» и истребители F-16, некоторые из самых передовых вооружений в американском арсенале. Представители Пентагона говорят, что Украина уже имеет достаточно танков и истребителей из других стран. По словам чиновников, более важно то, что системам требуются месяцы, чтобы научиться пользоваться ими, и они требуют сложного обслуживания, которое обычно выполняется гражданскими подрядчиками, которые могут быть не в состоянии безопасно работать в Украине», – пишет газета.