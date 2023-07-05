США открыли охоту на российского общественника по всему миру

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Президент Антиглобалистического движения России Александр Ионов, за «голову» которого США назначили награду в 10 миллионов долларов, опасается за свою безопасность в Москве.

Об этом он заявил в интервью РИА «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, поступает очень много угроз. Во-вторых, они официально объявили, что идет практически охота: если я уеду за пределы страны, меня непременно должны будут схватить. Они сейчас очень активно давят на испанскую сторону, чтобы там завели уголовное дело на меня и выдали евроордер на арест, потому что не все страны имеют соглашение с США о взаимной выдаче. Тем самым они пытаются мне перекрыть возможность выезда и общения с политическими группами во всем мире. То есть у них задача полностью меня изолировать», – сказал Ионов.

В июле 2022 года США обвинили Ионова в заговоре с целью вовлечь американских граждан в действия в качестве незаконных агентов российских властей. Американский Минюст утверждает, что Ионов в координации с ФСБ, предположительно, организовал «многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США». И это при том, что российский общественник ни разу не посещал Штаты.

В апреле 2023 г. Минюст США, Генпрокуратура и ФБР предъявили Ионову официальные обвинения, объявили в розыск, за информацию о его нахождении назначено вознаграждение 10 миллионов долларов.

Защитить свои права в США Ионов не может, потому что он там объявлен иноагентом, и против него введены санкции.

«Даже в самих США они лишили меня права иметь адвоката, потому что я под санкциями. Если он примет деньги от меня, то его закроют. То есть они пытаются полностью отрезать мои возможности по защите своих интересов», — рассказал общественник.

Параллельно на него возбуждено уголовное дело и введены санкции на Украине.

«Постоянные угрозы поступают со стороны украинцев определенных, что они до меня доберутся, как до Дугиной. В компилляции получается достаточно серьезное давление. Я слежу за своей безопасностью, но насколько могу. Я же не официальное лицо, меня ФСО или МВД не охраняет», – сказал Ионов.

По его словам, американские спец службы «пасут» его уже более 10 лет. Однажды после конференции в Москве какая-то женщина заявилась без приглашения на день рождения общественника и, подвыпив, призналась, что она агент ФБР. Спустя несколько лет Ионов с удивлением обнаружил эту женщину на официальных фото американского ведомства.

«Когда к нам приезжали делегаты, по возвращению в США они все подвергались жесткому допросу от 3 до 6 часов, и сотрудники ФБР их просили в телефонных разговорах со мной, на видеоконференциях, при личных встречах пытаться вывести меня на какую-то экстремистскую историю. Деньги попросить или предложить вместе какой-то переворот совершить. Какую-то ерунду спросить, которая нарушает американский закон, записать это на диктофон, чтобы завести против меня уголовное дело. Это было ясно еще в 2015 году. Два раза у меня был очень странный разговор с делегатами, которые приезжали впервые на мероприятие. Они просили им финансирования добиться от России. Я пояснял, что конференция организована общественной силой а не государством. Я старался быть аккуратней и не поддавался на провокации», – рассказал Ионов.

По его словам, в делах россиян Константина Ерошенко и Виктора Бута, которые потом оказались в американских застенках, фигурировали аудиозаписи, выдававшиеся как улика установленной силы.

Ионов считает, что дело против него лепится «с привязкой к украинскому вопросу и защите интересов афроамериканцев».

«Рассказать о злобном русском, который вербовал американцев, чтобы обрушить всю работу, чтобы я стал токсичным для коллег за рубежом и они испугались даже общаться со мной. Пытаются арестовать, потому что я не нравлюсь. Собирают доказательства из какой-то фигни. Фактуры нет, и это дело должно развалиться», – предполагает общественник.

Ионова поддержала Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада, которую США несколько лет назад преследовали на основании сфабрикованных обвинений.

«Со свободой слова в США ситуация плачевная. Конституционная свобода слова в США себя изжила. Я возмущена подобными обвинениями, выдвинутыми в адрес Александра Ионова и в адрес ряда других общественных деятелей России. Я считаю, что обвинения надуманные», – сказала Тэрада.

Аргентинский международный аналитик Кристиан Ламеса считает, что США пытаются нейтрализовать любого, кто транслирует отличную от их доктрины точку зрения.

«США всегда гордятся и хвастают тем, что защищают свободу слова, но на практике, наоборот, мы можем видеть, как они очерняют тех, кто не согласен с их политикой. В Польше, Балтии и на Украине люди, защищающие символы советской эпохи, не имеют права на свободу слова, а привилегированные партнеры США, напротив, не подвергаются никакой цензуре», – сказал Ламеса.

6 июля Ионов даст пресс-конференцию в Москве. Он прокомментирует ситуацию с незаконно арестованными гражданами США, представит факты полицейского произвола, убийств при задержаниях, пыток в тюрьмах, расовой сегрегации в американских вузах и школах, разделения семей мигрантов, нарушения трудовых прав, коррупции и лоббизма в органах власти США.