США открыто озвучили план по Армении: Выдавить Россию через два года

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Вашингтон должен более активно вмешаться в конфликт между Арменией и Азербайджаном, и попытаться полностью выдавить Россию из региона.

Об этом в ходе слушаний в сенате в Вашингтоне заявил член Демократической партии США Билл Китинг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В то время, как Армения и Азербайджан должны вернуться за стол переговоров, Россия и другие внешние силы, которые стремятся повлиять на них, должны быть отстранены. Жизненно важно, чтобы США и Европа возглавии эти переговоры, чтобы обеспечить представительство наших демократических ценностей. В то время, когда страны Альянса объединились в поддержке Украины, у народов этих регионов нет лучшей возможности воспользоваться экономическими выгодами мирного соглашения», – сказал Китинг.

В свою очередь, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что Вашингтон считает необходимым выдавить российских миротворцев из Армении, поскольку с их помощью Москва, якобы, обходит введенные против РФ экономические санкции.

«Просто чтобы сосредоточиться на Армении – правительство само предприняло несколько очень интересных реформ, которые позволяют ему отслеживать торговлю с Россией. Таким образом, они могут видеть, какие фирмы вовлечены в эту торговлю. И тогда мы сможем принять меры, чтобы остановить эту торговлю. В результате прекращения огня в 2020 году, российские войска фактически контролируют два ключевых перехода из Армении в Россию. Один из них находится в аэропорту, а другой пересекает границу Азербайджана на суше. Таким образом, правительство не имеет никакого контроля над товарами, проходящими через эти пункты. Это просто делает ещё более актуальным тот момент, что нам нужно найти более стабильный способ управления Арменией, и заставить российских миротворцев уйти, когда истечёт срок их полномочий, через полтора года. Мы сможем сделать это только в том случае, если будем глубоко вовлечены в выполнение мирного соглашения. А если мы останемся в стороне, то Россия продолжит контролировать границу», – призвал О’Брайен.