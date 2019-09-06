США открыто покатили бочку на Россию за активную политику на Балканах

06.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Албанские сепаратисты, захватившие власть в Косово, при поддержке США добьются признания от Сербии независимости края, после чего он присоединится к НАТО и ЕС, а также станет членом ООН как полноценное государство.

Об этом объявил косовский «президент» Хашим Тачи после встречи с американскими сенаторами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я провел важную встречу с косовскими друзьями, сенаторами США Роном Джонсоном и Крисом Мерфи. Поддержка США организована как со стороны республиканцев, так и демократов. Наше партнерство с США было и остается критически важным в любом процессе для Косово. Эта поддержка будет продолжаться в процессе диалога между Косово и Сербией, который закончится признанием Сербией Косово и нашим членством в НАТО, ЕС и ООН», – говорится в заявлении Тачи по итогам встречи с американцами, которое цитирует портал «Klankosova».

При этом и Приштина, и Вашингтон всячески стараются исключить влияние России на переговорный процесс.

«Цель США, ЕС и стран региона одна и та же – прогресс, в то время как российскому влиянию в большей степени характерны коррупция и беспорядки в этих странах. На примере Северной Македонии можно лучше всего увидеть, как можно противостоять негативному влиянию, взять на себя ответственность и покончить с застоем. Это также является рецептом, который может быть применен как Сербией, так и Косово», – заявил помощник госсекретаря США Мэтью Палмер в интервью «Радио Свобода».

По словам американца, предлагаемые Вашингтоном «реформы помогут странам Западных Балкан стать, прежде всего, богаче и стабильнее, а следовательно, и лучшим партнером как для США, так и для других стран».

Российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью агентству Sputnik заявил, что США оказывают давление на Сербию с целью добиться признания законности отторжения Косова вопреки резолюции Совбеза ООН, которая предусматривала сохранение края в составе сербского государства, но с автономными правами.

«Безусловно, мы должны и желаем участвовать в обсуждении, и рассмотрим эту возможность, если Белград сочтет это нужным. Но, без сомнения, мы не станем участвовать в переговорах, которые не базируются на нормах международного права. Мы будем решительно настаивать на том, чтобы предварительные условия для косовского вопроса находились в рамках Резолюции 1244, иначе все будет зря. Это станет бессмысленным повторением процесса, которое не увенчается результатом», – сказал Боцан-Харченко.