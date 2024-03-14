США отобрали у России звание страны-бензоколонки

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США являются самым крупным производителем нефти и газа в мире. Они добывают 13,5 миллионов баррелей нефти в год, в то время как Россия – 10,5, а Саудовская Аравия – 9 миллионов.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакого ресурсного проклятия, о котором нам 15 лет говорят, не существует. Мы слышим о том, что добыча нефти и газа сдерживает развитие государства. Обращаю внимание, что США более чем удвоили добычу и нефти, радикально увеличили добычу газа за последние 10-15 лет. Но почему-то они не считают, что это препятствует развитию их государства. А нам говорят, что мы идиоты, потому что добываем нефть и газ. Нормальные страны этого не делают», – сказал Симонов.

При этом он отметил, что США также являются крупнейшим потребителей нефти и газа.