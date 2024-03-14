США отобрали у России звание страны-бензоколонки

Елена Острякова.  
14.03.2024 13:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 758
 
Дзен, Нефть, Россия, США, Украина


США являются самым крупным производителем нефти и газа в мире. Они добывают 13,5 миллионов баррелей нефти в год, в то время как Россия – 10,5, а Саудовская Аравия – 9 миллионов.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США являются самым крупным производителем нефти и газа в мире. Они добывают 13,5 миллионов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Никакого ресурсного проклятия, о котором нам 15 лет говорят, не существует. Мы слышим о том, что добыча нефти и газа сдерживает развитие государства. Обращаю внимание, что США более чем удвоили добычу и нефти, радикально увеличили добычу газа за последние 10-15 лет.

Но почему-то они не считают, что это препятствует развитию их государства. А нам говорят, что мы идиоты, потому что добываем нефть и газ. Нормальные страны этого не делают», – сказал Симонов.

При этом он отметил, что США также являются крупнейшим потребителей нефти и газа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть