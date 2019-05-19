США отправили на инаугурацию Зеленского целую делегацию

19.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Администрация президента США Дональда Трампа объявила состав официальной делегации на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает страница в Twitter корреспондента “Голоса Америки” в Белом Доме Стива Германа.

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Делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри.

В состав делегации также вошли: спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд,

директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, и.о. заместителя главы миссии посольства США в Украине Джозеф Пеннингтон.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко обнародовала инфрормацию о том, что инаугурацию Владимира Зеленского посетят около 60 иностранных представителей, среди которых и президенты других государств.

“На церемонии инаугурация ожидаем 5 президентов: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии; Вице-президента Турции; Премьер-министра Молдовы, глава парламента Азербайджана; 4 вице-премьеров: Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии; 4 министров от США – энергетики, от Канады – обороны, от Франции – по вопросам Европы, от Польши – Главу МИД. Плюс более 40 других высоких представителей “, – сообщила пресс-секретарь.