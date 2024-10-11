США отправили на Украину оружие, которое предназначалось Тайваню

США несут ответственность за миграционный кризис в Европе, который стал следствием их вмешательства в конфликты на Ближнем Востоке.

Об этом американский бизнесмен и политик-республиканец Вивек Рамасвами заявил во время дискуссии в Военном институте Вирджинии, передает корреспондент «ПолитНвигатора».

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«Мы потерпели неудачу, потратив 8 трлн долларов, 7 тыс жизней, 53 тысячи раненных и 30 тыс суицидов. И в результате этого в Европе воцарился хаос. Прошло 20 лет, а талибы до сих пор правят в Афганистане, и они стали еще сильнее, чем когда мы пришли туда с военной техникой на 80 с лишним млрд долларов, которую мы им там оставили. Я бы сказал, что Ирак стал еще более нестабильной страной, более уязвимой для вторжения Ирана, чем до нашего прихода», – сказал Рамасвами.

Он считает, что нет ни одного примера успешной интервенциональной политики США, перечислив при этом не только конфликты на Ближнем Востоке, но и Украину.

«Мы на 20 млрд долларов отстаем от графика поставок военной техники на Тайвань, но вместо этого была отправлена на Украину. Речь идет о танках «Абрамс», мы говорим о ракетах «Хаймерс», мы говорим о системах береговой обороны «Гарпун», как минимум, на 6 млрд долларов, которые должны были пойти на Тайвань, а вместо этого пошли на Украину. С начала войны на Украине мы непреднамеренно укрепили союз России и Китая, что дает Китаю преимущество перед США», – сказал Рамасвами.