США отправили России несколько недружественных сигналов по Украине

01.09.2021 02:09 (Мск), Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

К визиту Владимира Зеленского в США было приурочено подписание соглашения о сотрудничестве Минобороны Украины и Пентагона. Документ, в частности, включает оспаривание территориальной целостности России – американцы в очередной раз заявляют о непризнании воссоединения Крыма с РФ.

«Подтверждение непоколебимой поддержки Министерства обороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также осуждение российской оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины», – говорится в одном из пунктов.

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В соглашении также подчеркивается несогласие с правом вето России на расширение НАТО на восток, включая Украину.

«Подтверждение постоянной поддержки Минобороны США права Украины определять свой будущий внешнеполитический курс, независимый от внешнего вмешательства, в том числе в стремления Украины к вступлению в НАТО», – отмечается в документе.

Американцы обязуются в ближайшие пять лет продолжать натаскивать Украину на вооруженную борьбу против России.

«С целью продолжения работы по достижению указанных целей на период до декабря 2026 года, наши двусторонние оборонные отношения будут сосредоточены, но не ограничиваются, на следующих стратегических приоритетах: Подтверждении того, что двустороннее сотрудничество в области безопасности, а также поддержка Соединенных Штатов Америки эффективно помогают Украине противодействовать российской агрессии, включая полноценную программу тренировок и учений… Углублении сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения свободы судоходства и эффективного противодействия внешним угрозам и вызовам во всех сферах военной деятельности… Более тесном партнерстве оборонных разведывательных сообществ с целью поддержки военного планирования и оборонительных операций», – в частности, перечисляется в соглашении.

Также в Вашингтоне было заключено соглашение об установлении линии защищенной связи между Украиной и Госдепом (это, видимо, особо важный пункт для Киева, учитывая, что предшественник Зеленского – Петр Порошенко – становился объектом розыгрыша российских пранкеров, а компрометирующие записи его общения с Джо Байденом по телефону теперь гуляют в Интернете).

«Документ предусматривает наличие линии защищенной связи, обеспечивает стабильный специальный канал коммуникации между Украиной и США, демонстрирует сохранение и укрепление двустороннего доверия между Киевом и Вашингтоном, отвечает совместным украинско-американским интересам по укреплению мира и международной безопасности, способствует уменьшению угроз и повышает эффективность выполнения причастными национальными правительственными подразделениями их функций», – рапортует украинская сторона.