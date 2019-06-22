США отправляют куратора российских «белоленточников» на должность посла в Сербии

22.06.2019, Белград, Ксения Голуб

В Сербии практически одновременно происходит ротация руководителей посольств двух основных государств, влияющих на политику страны, – России и США.

Президент США Дональд Трамп объявил на днях, что намерен выдвинуть выходца из штата Вирджиния Энтони Годфри на пост нового посла США в Сербии, сообщает Voice of America. Он должен сменить на посту Кайли Скотта.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Согласно сообщению на сайте Белого дома, Годфри в настоящее время служит заместителем посла Соединенных Штатов в Москве. Этот американский дипломат считается куратором внесистемной оппозиции, о чем свидетельствуют его многочисленные встречи с лидерами различных политических и общественных организаций в РФ. Впрочем, сам Годфри обвинения в свой адрес отрицает.

Кроме работы в Москве, он имеет большой опыт дипломатический службы, а также военное прошлое в рядах ВМС США, – общий стаж насчитывает около 40 лет.

Ранее Годфри также возглавлял иракское отделение Ближневосточного бюро и был министром по политическим вопросам в посольстве США в Багдаде.

Согласно информации на официальном сайте Госдепартамента, во время дипломатической карьеры он также был заместителем посла в Армении, а также служил в посольствах в Загребе, Дублине и Минске.

Годфри окончил Калифорнийский университет и говорит на русском, турецком и сербско-хорватском языках.

Российского посла в Белграде Александра Чепурина сменил Александр Босан-Харченко, известный и влиятельный на Балканах дипломат. Он перешел на данный пост с должности директора Четвертого европейского департамента МИД России. Помимо стран бывшей Югославии в сферу деятельности данного подразделения входят Албания, Болгария, Греция, Кипр, Румыния и Турция.

По мнению сербских экспертов, назначение этого влиятельного политика на данный пост является косвенным подтверждением того, что для Кремля Балканский регион является ключевым, и Москва хочет усилить здесь свое влияние.

Когда в прошлом году имя Харченко впервые упоминалось в связи с его возможным назначением в качестве будущего российского посла, бывший министр иностранных дел Югославии Владислав Йованович отметил, что «Харчененко вступает в игру, когда это требуется больше всего».

«Москва посылает кого-то, кто может ответить на все вызовы, учитывая, что здесь происходят события с динамикой, которая затрагивает национальные интересы России», – цитирует сербского дипломата Зорана Миливоевича издание Informer.

Президент Сербии Александр Вучич охарактеризовал нового российского посланника так: «выдающийся, проницательный, влиятельный дипломат, один из лучших российских специалистов».

Новый посол известен тем, что был представителем России в международной контактной группе по Косово в 2009 году, куда также входили представитель Германии Вольфганг Ишингер и американец Франк Визнер. Сегодня они снова возвращаются в политическую игру.

Белградская пресса сообщает, что прибытие Босан-Харченко в Белград и активизация старых западных переговорщиков вновь объединяет команду дипломатов, которые участвовали в решении косовской проблемы десять лет назад. С того момента ничего не изменилось в их позициях. Вашингтон и Брюссель будут и впредь поддерживать независимость Косово, а Москва – защищать территориальную целостность Сербии.

Если говорить о политической карьере Босан-Харченко, то после окончания факультета международных отношений в Москве он получил должность в отделе для стран бывшей СФРЮ в МИД России. Он был в составе российской делегации на мирных переговорах в Дейтоне, а также на мирных переговорах по БиГ в Париже. Работал в посольстве России в Хорватии в качестве советника, прежде чем был назначен заместителем директора Третьего европейского департамента. Был послом России в БиГ до 2014 года, после чего назначен директором четвертого европейского департамента. У него прекрасные отношения с нынешним председателем Президиума БиГ Милорадом Додиком.

Новый глава дипмиссии в Белграде трижды награжден президентом Владимиром Путиным – медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени орденом Дружбы и Орденом Почета.