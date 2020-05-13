13.05.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Сюжет дня, Украина
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США отправят Саакашвили в тюрьму в любой момент – эксперт


При желании американцы всегда могут превратить в обычного уголовника беглого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который получил на Украине должность председателя исполнительного комитета по реформам.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У него два уголовных дела и решения суда, он преступник в Грузии. Америка, у которой до всего есть дело, ничего не сказала по этому поводу. Она не назвала Саакашвили ни политически преследуемым, ни уголовным преступником.

Почему Америка не выразила никакого отношения к уголовному компоненту Саакашвили? Это ошейник! Если он рыпнется куда-то, то будет соответствующее решение, что никакой он не политический деятель, а банальный вор. Поэтому Саакашвили будет служить, как собака на ошейнике, а вас (Украину) будет кусать и грызть ради своего хозяина.

Я уже не говорю о банке, который теперь центральный банк вне вашей юрисдикции официально, и я не говорю о прокурорах, которые назначаются по всей Украине по росписи, которую поставило американское посольство – надсмотрщики в бараках согласованы», – заявил Куликов.

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