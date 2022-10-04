США отправят Украине еще четыре «Хаймарса» вдобавок к 18 уже обещанным
Следующий пакет военной помощи для Украины от США будет включать, в частности, четыре пусковые установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух информированных собеседников в Пентагоне.
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«Ожидается, что следующий пакет помощи по безопасности Украине со стороны администрации Джо Байдена будет включать четыре пусковые установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, боеприпасы, мины и противоминные транспортные средства», – отмечается в сообщении.
Уточняется, что речь идет о пакете помощи на сумму в 625 млн долл.
Напомним, на днях Пентагон официально объявил о пакете помощи для ВСУ, который включает 18 HIMARS, 150 внедорожников, системы противодействия БпЛА.
Сообщается, что общий размер нового пакета помощи составит 1,1 миллиарда долларов в рамках Инициативы содействия безопасности. Последнее означает, что деньги будут потрачены на производство и поставку нового оружия.
В Пентагоне отметили, что это оружие не будет поступать непосредственно из ранее существующих запасов оружия США.
В комплект поставки входят восемнадцать высокомобильных артиллерийских реактивных систем HIMARS и «сопутствующие боеприпасы».
Пакет также включает 150 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин, 40 грузовиков и 80 прицепов для транспортировки тяжелой техники, дополнительные радары для беспилотных летательных аппаратов и другие предметы.
Всего США с начала войны на Украине выделили более 16,2 миллиарда долларов помощи Киеву.
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