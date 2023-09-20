США отрабатывают ядерные удары у Крыма, потому что уже не могут над Харьковом

Елена Острякова .  
20.09.2023 20:37
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Харьков, ЯО


США впервые отработали применение крылатых ракет из акватории Черного моря по Крыму стратегическим ядерным бомбардировщиком Boeing B-52H Stratofortress.

Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу «Вальдман-LINE» заявл экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США впервые отработали применение крылатых ракет из акватории Черного моря по Крыму стратегическим ядерным...

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«По Крыму – это недавно, потому что Крым до этого не был целью для американских атак. Но они проводили такие же маневры, отрабатывая ядерный удар в глубину России над Харьковом до начала СВО. Они отрабатывают эти атаки с тех или иных точек вокруг российских границ. Там, где они могут. Если они могут это сделать над Черным морем, они отработали. Могли сделать над Харьковом, пусть попробуют сегодня», – сказал Кедми.

За две недели до начала СВО президент Украины Владимир Зеленский обратился к США с просьбой разместить в Харьковской области несколько дивизионов передвижных комплексов ПРО THAAD и радиолокационной станции AN\TPY с дальностью обнаружения ракет до 1000 км.

Эта станция могла парализовать три ракетных соединения в европейской части РФ. Она бы подавала сигналы американской базе в Слупске (Польше), на которой размещены новейшие ракеты RIM-161 Standard Missile. Они способны сбивать российские межконтинентальные ракеты на взлете.

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