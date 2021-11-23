США отработали применение ядерного оружия против России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Стратегические бомбардировщики ВВС США в этом месяце отработали возможный ядерный удар по России.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе видеоконференции со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Отмечаем существенную активизацию американской стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России. За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года В этом месяце в ходе учения стратегических сил США «Глобал тандер» 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений. Минимальное удаление от нашей границы составило 20 километров», – рассказал Шойгу.

Он уточнил, что сейчас отмечается «значительное увеличение количества полетов непосредственно у восточных рубежей России».

«Только в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация ВВС США выполнила 22 полета, в то время как в 2019 году их было всего три. В ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков отрабатывали выход на рубежи применения крылатых ракет с нанесением условных ракетных ударов», – добавил министр обороны РФ.

Он подчеркнул, что во всех случаях российские средства ПВО своевременно обнаруживали американские бомбардировщики, устанавливали контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидента.

«Такие действия стратегических бомбардировщиков США создают угрозу не только для России, но и для Китая», – заключил Сергей Шойгу.

Китайский министр обороны заявил, что США предпринимают Пекина такие же агрессивные действия в военной сфере, как и против России.