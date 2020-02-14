США отработали схему нелегального пребывания в Чёрном море

14.02.2020, Москва, Михаил Рябов

США еще во времена Сочинской олимпиады отработали схему длительного нахождения своих боевых кораблей в Чёрном море в обход конвенции Монтрё, которая устанавливала предельный срок в 21 день.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал эксперт Института стран СНГ капитан I ранга Сергей Горбачев.

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«В период Сочинской олимпиады зашедший в Чёрное море американский корабль, якобы, сел на мель. Вопрос весьма спорный, потому что сесть на мель в Чёрном море довольно проблематично, но, тем не менее, под этим предлогом корабль задержался в акватории Чёрного моря на срок более трёх недель. Это очень прецедентный момент», – сказал эксперт.

Он полагает не случайным неоднократно озвученные в последнее время Украиной и США требования о пересмотре конвенции Монтрё с целью «сдерживания России» на Чёрном море.

Горбачёв считает, что в качестве повода для этого может быть использовано анонсированное Турцией строительство нового судоходного канала, который станет альтернативой Босфору.

«Я думаю, что вопросы, связанные с конвенцией Монтрё, возникнут после реализации масштабного проекта Турции «Канал Стамбул», а также тех проектов, которые озвучены, но они пока не реализуются, хотя – чем чёрт не шутит.

К примеру, все помнят о желаниях Украины выкопать канал между Азовским морем и Чёрным на севере Крыма с тем, чтобы можно было перебрасывать и силы из района Николаева-Херсона сразу в Азовское море, обходя Крым и решая для себя проблему, связанную с Керченским проливом.

Следующее, все прекрасно знают об инициативе лидера Казахстана Назарбаева о прокладке канала между Каспийским и Чёрным морем, который бы позволял перебрасывать грузы на судах более крупного тоннажа.

Назарбаева может поддержать та же Туркмения или Азербайджан. Конечно, канал этот должен проходить по российской территории и, я думаю, Россия просчитывает все угрозы и риски в этой связи.

Но появление такого рода проектов объективно свидетельствует о том, что конвенция Монтрё, так или иначе, подвергается эрозии, – если не делами, то хотя бы на словах», – отметил эксперт.

Впрочем, Горбачёв полагает, что и в нынешнем виде конвенция Монтрё не полностью устраивает Россию.

«Конвенция предусматривает ограничения классов кораблей, которые могут быть в Черном море. В 1936 году, когда закладывались ограничительные параметры, речь шла о линкорах, о кораблях определённого тоннажа, а также об авианосцах.

Сейчас оружие настолько ушло вперёд, что ракетный катер или корвет обладают такой мощью (а если ещё речь вести о спецбоеголовке!), которая вполне сопоставима с мощью линейного корабля.

Есть прецедентные вещи, которые говорят о том, что, в принципе, конвенция нарушается. В течении 90-х – «нулевых» годов в Чёрное море заходили английские и американские боевые корабли класса вертолётоносец, на которых количество вертолётов может насчитываться до десятка. И в этой связи, если мы судим по параметрам довоенных времён, то эти корабли вполне сопоставимы с авианосцем и по боевым возможностям, и по тоннажу, и по уровню задач, которые могут решаться.

Сейчас, независимо от тоннажа, средства поражения у кораблей настолько совершенны и настолько мощны, что в данном случае ни о каком тоннаже уже речи нет.

Плюс, если мы говорим об авианосцах, сегодня летательные аппараты есть практически на всех кораблях, учитывая дроны. А современный вертолёт, даже если он один, по своим боевым возможностям гораздо мощнее любого самолёта довоенной поры палубной авиации – и с точки зрения радиуса действия, и скоростей, и боевой нагрузки.

Поэтому любой корабль, который заходит в Чёрное море, имеющий на борту вертолёт, в принципе можно было бы классифицировать как авианесущий, и именно в этом контексте ставить вопросы.

Но эти вопросы никто не ставит и именно для того, я полагаю, чтобы сохранить тот статус-кво, который в определённом смысле является зыбким», – отметил собеседник.