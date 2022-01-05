США отступят, когда Россия придёт возвращать Украину, – экс-посол в Вашингтоне

Поскольку Россия не станет отказываться от Украины, в скором времени Москва предпримет попытку вернуть Киев под свой контроль.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия не представляет себя без Украины, они не могут сформировать идею для России. Они мыслят категориями вчерашнего дня, холодной войны. Соответственно, от них можно ожидать чего угодно. Поэтому я считаю, что у России будет ещё одна попытка на Украине.

Так случилось, что слабость Украины 2014 года привела к тому, что русские продолжают демонстрировать на Украине свою силу. Они пытаются показать, что Украина не субъектная и не может противостоять России, и Запад не поможет Украине», – сокрушается Чалый.