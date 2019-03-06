США перебрасывают танки к границам Приднестровья

06.03.2019, Москва, Михаил Рябов

Молдавия совместно с США готовит артиллерийские учения на полигоне, расположенном рядом с Приднестровьем. На полигон американцы смогут попасть, только проехав через зону безопасности. Это нарушает мирное соглашение от 1992 года и создает угрозу безопасности для региона.

Такое заявление в интервью «Независимой газете» сделал сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков.

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По его словам, место запланированных учений – не единственный в Молдавии военный полигон. «Но учения молдаване проводят именно там, хотя мы не раз обращались к ним по этому поводу, напоминая, что рядом – зона безопасности, а значит, дополнительные риски. Но в Кишиневе на это не реагировали», – сказал Беляков.

«Трудно даже предположить, к чему может привести какая-либо провокация. Даже случайно выпущенный не в том направлении снаряд будет иметь самые драматические последствия», – пишет газета «Молдавские ведомости».

Накануне в румынском порту Мидия началась разгрузка американской военной техники, которую сопровождают 500 солдат и офицеров. Кроме танков М1 Abrams также на восточный фланг НАТО прибыли бронемашины М2 Bradley, вертолеты CH-47 Chinook, AH-64 Apache, UH-60 и HH-60 Black Hawk.

Согласно официальной информации (плану Atlantic Resolve), в регионе разворачиваются подразделения 1-й мотопехотной дивизии США, которые «пропишутся» в районе Черного моря на девять месяцев.

Американское подразделение должно усилить систему безопасности военно-воздушной базы Михаил Когэлничану (уезд и порт Констанца на юге страны). Известно, что в Констанце находится аэродром, с которого начиная с 2014 года ВВС США ведут разведывательную деятельность, в том числе в районе Крыма.

Но в этот раз на базу Михаил Когэлничану американцы перебрасывают подразделения для ведения сухопутных операций. Более того, прибывшие танки, бронемашины и вертолеты планируется задействовать в целом ряде учений в регионе.

В частности, военнослужащих 1-й мотопехотной дивизии США летом и осенью этого года перебросят на территорию Украины, где им предстоит принять участие в учениях Rapid Trident, Sea Breeze, Riverine, Maple Arch и нескольких формально украинско-британских маневрах.

Летом американцы примут участие в упомянутых артиллерийских учениях Fire Shield, которые пройдут на молдавском полигоне у села Бульбоака недалеко от Приднестровья.

Газета «Молдавские ведомости» напоминает, что постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон неоднократно заявляла о планах Вашингтона укрепить военное сотрудничество с Кишиневом и Киевом, чтобы не допустить сохранения российского присутствия в ПМР.