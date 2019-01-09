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09.01.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Спецслужбы, США, Сюжет дня, Украина
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США перебросили на Украину диверсионный отряд «Морских котиков»

Военное командование США под видом «стройбата» перебросило в Одессу боевую технику, снаряжение и личный состав спецподразделений ВМС США «Морские котики», специализирующихся на совершении подводных диверсий.

Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на разведку ДНР.

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При этом прикрытием для переброски спецподразделений ВМС США стала переброска якобы строительных подразделений, но по информации источника, строительные работы на базе десанта в Очакове уже давно завершены.

Также по данным разведки ДНР, инструкторы «Морских котиков» уже были замечены в конце прошлого года на этой базе в качестве консультантов боевых пловцов украинского спецназа.

Можно предположить, что данные элитные подразделения ВМС США прибыли в Украину именно для выполнения боевых задач.

«Силы специальных операций что-то готовят, и это довольно серьёзная провокация. «Морские котики» просто так военно-транспортными самолётами не «путешествуют». Они прибывают к месту назначения для выполнения поставленных задач», – рассказал источник в разведке ДНР.

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