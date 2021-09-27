Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
27.09.2021 11:13 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Дзен, Молдова, НАТО, Политика, США
Просмотров:

США перебросили в Молдову военную технику

В аэропорту Кишинева приземлился самолет ВВС США, который доставил партию военной техники от правительства...

В аэропорту Кишинева приземлился самолет ВВС США, который доставил партию военной техники от правительства США на сумму 5 миллионов долларов.

Об этом сообщает посольство США в Молдове в своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В рамках нашего партнерства почти 30 лет США помогают Республике Молдова модернизировать свой оборонный сектор, чтобы защитить ее нейтральность и суверенитет. Сегодня мы доставили военную технику США, которая поможет Молдове сделать именно это. Правительство Республики Молдова внесло 1 млн из общей суммы 5 млн долларов, предназначенной для этого приобретения, чтобы продолжать превращать Национальную армию в силу, способствующую национальной обороне», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время прибудет вторая партия груза. Министр обороны Анатолий Носатый поблагодарил за помощь правительство США.

Президент Молдовы Майя Санду, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, подчеркнула, что Кишинев продолжает настаивать на незамедлительном и безоговорочном выводе российских войск из Приднестровья.

Также в Нью-Йорке Санду провела встречу с сыном миллиардера Джорджа Сороса Алексом Соросом.

«Для меня было честью встретиться с Майей Санду, президентом Республики Молдова, убежденным реформатором и адвокатом борьбы с коррупцией во время ее визита в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН», – написал Алекс Сорос в своем «инстаграме».

В президентуре Молдовы о данной встрече ничего не сообщали.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть