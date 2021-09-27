США перебросили в Молдову военную технику

27.09.2021 11:13 (Мск), Москва, Елена Острякова

В аэропорту Кишинева приземлился самолет ВВС США, который доставил партию военной техники от правительства США на сумму 5 миллионов долларов.

Об этом сообщает посольство США в Молдове в своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В рамках нашего партнерства почти 30 лет США помогают Республике Молдова модернизировать свой оборонный сектор, чтобы защитить ее нейтральность и суверенитет. Сегодня мы доставили военную технику США, которая поможет Молдове сделать именно это. Правительство Республики Молдова внесло 1 млн из общей суммы 5 млн долларов, предназначенной для этого приобретения, чтобы продолжать превращать Национальную армию в силу, способствующую национальной обороне», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время прибудет вторая партия груза. Министр обороны Анатолий Носатый поблагодарил за помощь правительство США.

Президент Молдовы Майя Санду, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, подчеркнула, что Кишинев продолжает настаивать на незамедлительном и безоговорочном выводе российских войск из Приднестровья.

Также в Нью-Йорке Санду провела встречу с сыном миллиардера Джорджа Сороса Алексом Соросом.

«Для меня было честью встретиться с Майей Санду, президентом Республики Молдова, убежденным реформатором и адвокатом борьбы с коррупцией во время ее визита в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН», – написал Алекс Сорос в своем «инстаграме».

В президентуре Молдовы о данной встрече ничего не сообщали.