США перебросили войска в Румынию для ввода на Украину – военный эксперт

24.10.2022  11:57 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Румыния, Украина
Новости Украины

Американская 101-я дивизия «Кричащие орлы» переброшена в Румынию, чтобы при необходимости зайти на территорию Украины. С украинской властью такая перспектива уже согласована.

Об этом в эфир телеканала «Дом» заявил бывший украинский летчик, военный эксперт Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американская 101-я дивизия «Кричащие орлы» переброшена в Румынию, чтобы при необходимости зайти на территорию...

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«Они могут защищать страны НАТО и на чужой территории, с которой может быть нанесен какой-то удар, они же не будут ждать. Это американцы, это Пентагон, они не будут ждать нападения на натовские структуры, они будут наносить превентивные удары и это основная парадигма», – сказал эксперт.

«А то, что эта бригада может выполнять задачи самого Пентагона, без участия НАТО, без согласования с НАТО, то, в принципе, Пентагон вправе, по согласованию с президентом, выполнять такого рода задачи на любой территории мира и за это уже отвечать.

Я думаю, любое такого рода действие на нашей территории будет санкционировано нашими властями и, я думаю, этот вопрос уже был решен и проговорен. И переброска такого рода подразделения в район нашей границы имеет дальнейшие последствия», – заявил Свитан.

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