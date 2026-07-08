США передадут Украине лицензию на производство ракет для «Пэтриот» – Трамп

Максим Столяров.  
08.07.2026 17:17
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Готовые ракеты для «Пэтриот» нужны самим американцам, но США передадут Украине лицензию и помогут наладить их производство.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с киевским диктатором Зеленским в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Готовые ракеты для «Пэтриот» нужны самим американцам, но США передадут Украине лицензию и помогут...

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«Мне одна птичка пропела, что мы дадим им право производить [ракеты для] «Пэтриоты». Мы покажем, как производить, это технически очень сложная вещь, но я думаю, что вы быстро справитесь.

Четыре предприятия, которые их выпускают – за два-три месяца мы сможем выполнить заказ. То же самое с «Томагавками», это очень много элитарного оборудования – а не надо вам элитарного для этой войны, не срочно нужно.

Но мы говорили также, что будет лицензия Украине, чтобы выпускать [ракеты для] «Пэтриоты», поэтому господин президент не может упрекать, что мы как-то его обошли», – вещал Трамп.

Один из журналистов отметил, что Зеленский просит ракеты для «Пэтриот» уже сейчас – и сослалась на последнюю воздушную атаку РФ на Украину.

«Да, у нас есть «Пэтриоты», но они нам тоже нужны, кстати. Кое-что мы можем дать, но я думаю, что они начнут производить очень быстро. Мы объясним технологию, сделаем мощности, компании туда приедут, они очень хорошо производят сложное технологическое оружие», – отмахнулся американский президент.

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English version :: Читать на английском США передадут Украине лицензию на производство ракет для «Пэтриот» – Трамп

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