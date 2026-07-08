США передадут Украине лицензию на производство ракет для «Пэтриот» – Трамп

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Готовые ракеты для «Пэтриот» нужны самим американцам, но США передадут Украине лицензию и помогут наладить их производство.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с киевским диктатором Зеленским в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне одна птичка пропела, что мы дадим им право производить [ракеты для] «Пэтриоты». Мы покажем, как производить, это технически очень сложная вещь, но я думаю, что вы быстро справитесь. Четыре предприятия, которые их выпускают – за два-три месяца мы сможем выполнить заказ. То же самое с «Томагавками», это очень много элитарного оборудования – а не надо вам элитарного для этой войны, не срочно нужно. Но мы говорили также, что будет лицензия Украине, чтобы выпускать [ракеты для] «Пэтриоты», поэтому господин президент не может упрекать, что мы как-то его обошли», – вещал Трамп.

Один из журналистов отметил, что Зеленский просит ракеты для «Пэтриот» уже сейчас – и сослалась на последнюю воздушную атаку РФ на Украину.