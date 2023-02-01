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Агентство Reuters сообщило, что в новом пакете помощи США для Украины предусматривается поставка авиабомб с ракетными двигателями GLSDB, которые будут способны наносить высокоточные удары на расстояние до 150 км (сейчас имеющиеся у ВСУ установки HIMARS бьют только на 80 км).

«Открою тайну. Новые ракеты и танки рассчитаны на то, чтобы Украина деоккупировала Крым. Нужно объяснять, куда ракеты пойдут, когда мы пойдем на Мелитополь?» – комментирует боевик террористического формирования «Азов» Данил Яковлев.

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Высокоточные GLSDB могут появиться у ВСУ уже весной 2023 года, указывает обозреватель Михаил Онуфриенко.

«К танкам и самолетам вдобавок! Давайте уже все, что там у вас есть. Чтоб на кнопку можно было нажать с чистой совестью!» – комментирует бывший киевский адвокат Валентин Рыбин, уехавший в Россию после начала СВО.