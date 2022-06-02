США передают Украине оружие, способное в мгновение убить тысячи людей

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Новости Украины

США приняли решение о передаче Украине вооружений, способных поражать цели на дальних расстояниях

«Это более совершенные системы для того, чтобы можно было поражать ключевые цели на поле боя на длинных дистанциях… Не только США, все наши союзники по НАТО полны решимости помочь Украине», – заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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Он добавил, что Киев пообещал Вашингтону не применять вооружение по территории России.

«Украина предоставила нам заверения, что она не будет использовать это вооружение на территории России», – сказал чиновник.

Отметим, что речь идёт о РСЗО Himars, которые могут бить на 70 километров. Украинцы уже публикуют карту районов возможного поражения американскими системами вдоль линии фронта. Они полностью накрывают Донецк и Херсон.

Политолог Сергей Марков считает, что США фактически открывают ещё одну дверь, ведущую к ядерной войне.

«США решили передать киевскому режиму, который в огромных масштабах ведёт террористическую политику, ракетные системы залпового огня, которые могут стрелять на десятки километров. То есть Зеленский может нанести ими удар по центру Белгорода или Донецка и убить разом тысячи людей. Зеленский и режим используют методы террора в огромных масштабах. И могут нанести удар по российским городам. Сейчас Вашингтон даёт честное слово, что Зеленский дал им честное слово, что таких ударов не будет. Но всем понятно, что и Вашингтон и Зеленский лгут. И такие удары по городам России будут. И Россия будет вынуждена ответить», – написал политолог в своём Telegram-канале.

Минобороны РФ предупредило, что российской стороне известно о первой готовящейся провокации в Сумской области.

«В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города. Этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооруженные Силы России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения», – говорится в заявлении Минобороны России.

Вечером в среду стало известно о нанесении ракетных ударов кораблей Черноморского флота по объектам железной дороги на Западной Украине.

В частности, сообщается о прилёте «Калибров» в район Бескидского тоннеля, который соединяет Закарпатскую и Львовскую область. Это ключевой маршрут поставок оружия НАТО на Украину.

«Удар можно считать пристрелкой, поскольку для вывода из строя этой коммуникации нужна методичная работа, аналогичная серии ударов по мосту в Затоке или применение БПМ (боеприпасов повышенной мощности). Оба варианта оправданы, поскольку разрыв логистических звеньев в цепи поставок смертоносного оружия на Украину — задача в числе приоритетных на данный момент», – комментирует военкор Юрий Котёнок.