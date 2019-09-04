США переносят «форпост Запада» из бестолковой Украины в Польшу – киевский эксперт

04.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Вашингтон снижает своё влияние на Киев, поскольку американцы убедились, что от Украины больше проблем, чем пользы.

Об этом эфире канала «Ukrlife» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что надо США: поскольку они отказались от идеи использования Украины как определённого форпоста Запада – теперь эту функцию чётко передали Польше, они даже это не скрывают.

Соответственно, Украину будут использовать как площадку для сбыта. То есть, что американцы могут поиметь в Украине? Украинские земли, украинское зерно (в принципе, они и так одни из крупнейших трейдеров), можно ещё украинскую ГТС взять, хотя, я не знаю, насколько она им тоже нужна.

Можно ещё попытаться Украине что-то продавать, но пытались продавать уголь, так этим попробуй продай – вместо угля из Пенсильвании начали завозить хрен знает откуда и сами у себя по тройному тарифу покупать, поэтому схема с углём закончилась. Я не думаю, что американцы, на самом деле, хотят сюда продавать газ – не те объёмы и не те деньги», – заявил Корнейчук.