США перешли к прямым угрозам Китаю, Индии и Бразилии за поддержку России
Китай, Индия и Бразилия являются главными нарушителями антироссийских санкций, введенных Западом.
Об этом в эфире телеканала Face The Nation заявил сенатор-республиканец, один из авторов законопроекта об усилении санкций Линди Грэм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Гавными нарушителями здесь являются Китай, Индия и Бразилия. Индия покупает дешевую нефть у России и перепродает ее. Это отвратительно. Я разговаривал с президентом Трампом на прошлой неделе, он сказал, что пора действовать. Он пытался усадить Путина за стол переговоров. Но моя цель — положить конец этой войне. И единственный способ положить конец этой войне — заставить людей, которые поддерживают Путина, выбирать между американской экономикой и помощью Путину.
И у вас может быть только один переговорщик. И это будет президент Трамп с максимальной гибкостью, чтобы положить конец этой войне. Китай, Индия и Бразилия, вы сильно пострадаете, если продолжите помогать Путину», – заявил Грэм.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: