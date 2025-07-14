США перешли к прямым угрозам Китаю, Индии и Бразилии за поддержку России

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Китай, Индия и Бразилия являются главными нарушителями антироссийских санкций, введенных Западом.

Об этом в эфире телеканала Face The Nation заявил сенатор-республиканец, один из авторов законопроекта об усилении санкций Линди Грэм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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