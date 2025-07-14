США перешли к прямым угрозам Китаю, Индии и Бразилии за поддержку России

Анатолий Лапин.  
14.07.2025 08:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Индия, Китай, Политика, Россия, Санкции


Китай, Индия и Бразилия являются главными нарушителями антироссийских санкций, введенных Западом.

Об этом в эфире телеканала Face The Nation заявил сенатор-республиканец, один из авторов законопроекта об усилении санкций Линди Грэм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай, Индия и Бразилия являются главными нарушителями антироссийских санкций, введенных Западом. Об этом в...

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«Гавными нарушителями здесь являются Китай, Индия и Бразилия. Индия покупает дешевую нефть у России и перепродает ее. Это отвратительно. Я разговаривал с президентом Трампом на прошлой неделе, он сказал, что пора действовать. Он пытался усадить Путина за стол переговоров. Но моя цель — положить конец этой войне. И единственный способ положить конец этой войне — заставить людей, которые поддерживают Путина, выбирать между американской экономикой и помощью Путину.

И у вас может быть только один переговорщик. И это будет президент Трамп с максимальной гибкостью, чтобы положить конец этой войне. Китай, Индия и Бразилия, вы сильно пострадаете, если продолжите помогать Путину», – заявил Грэм.

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